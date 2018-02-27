"Chaves" e "Chapolin" estreiam em maio com episódios inéditos Crédito: Televisa/Divulgação

Mais de 100 episódios inéditos de "Chaves" e "Chapolin" estreiam no dia 21 de maio no canal fechado Multishow. A emissora, de acordo com o Extra, ainda não divulgou a que horas as séries mexicanas irão ao ar, mas, garantiu que será em horário nobre.

Além dos inéditos, um passeio aos antigos também vai intercalar a programação desses dois clássicos que marcaram a história dos seriados.