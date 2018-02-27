'Chaves' e 'Chapolin' estreiam em maio com episódios inéditos

Mais de 100 episódios inéditos de "Chaves" e "Chapolin" estreiam no dia 21 de maio no canal fechado Multishow. A emissora, de acordo com o Extra, ainda não divulgou a que horas as séries mexicanas irão ao ar, mas, garantiu que será em horário nobre.
Além dos inéditos, um passeio aos antigos também vai intercalar a programação desses dois clássicos que marcaram a história dos seriados.
"Chaves" foi produzida originalmente entre 1971 e 1980 e teve mais de 300 episódios, segundo a mexicana Rede Televisa. A série foi transmitida até na Tailândia, China, Japão e Grécia, e teve o icônico Roberto Bolaños estrelando. O seriado foi dublado em mais de 50 idiomas e na América Latina o único país que não exibiu as histórias foi Cuba.