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Nostalgia

'Chaves' e 'Chapolin' estreiam em maio com episódios inéditos

Mais de 100 episódios nunca antes vistos serão transmitidos em horário nobre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:52

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:52

"Chaves" e "Chapolin" estreiam em maio com episódios inéditos Crédito: Televisa/Divulgação
Mais de 100 episódios inéditos de "Chaves" e "Chapolin" estreiam no dia 21 de maio no canal fechado Multishow. A emissora, de acordo com o Extra, ainda não divulgou a que horas as séries mexicanas irão ao ar, mas, garantiu que será em horário nobre. 
Além dos inéditos, um passeio aos antigos também vai intercalar a programação desses dois clássicos que marcaram a história dos seriados.
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"Chaves" foi produzida originalmente entre 1971 e 1980 e teve mais de 300 episódios, segundo a mexicana Rede Televisa. A série foi transmitida até na Tailândia, China, Japão e Grécia, e teve o icônico Roberto Bolaños estrelando. O seriado foi dublado em mais de 50 idiomas e na América Latina o único país que não exibiu as histórias foi Cuba.

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