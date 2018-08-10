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TEATRO

Charles Möeller e Claudio Botelho são parceiros da T4F

Dupla será responsável pela curadoria dos espetáculos que serão produzidos a partir de agora pela parceria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 16:50

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 16:50

A dupla Charles Möeller ENTITY_amp_ENTITYClaudio Botelho Crédito: Reprodução/Revista da Cultura
Um anúncio feito na manhã de quinta-feira, 9, nos Estados Unidos chacoalhou o mercado dos musicais brasileiros: a T4F Entertainment confirmou, em seu site, para investidores internacionais a formalização de uma parceria com a Möeller & Botelho, produtora independente criada e mantida por dois dos maiores criadores do gênero no País, Charles Möeller e Claudio Botelho.
Na prática, isso significa que a dupla será responsável pela curadoria dos espetáculos que serão produzidos a partir de agora pela parceria. Segundo o documento divulgado ontem, a associação busca a "produção de musicais originais da Broadway, musicais adaptados e outras peças, e consolidar o posicionamento da companhia na indústria de entretenimento da América do Sul".
A T4F notabiliza-se pela produção de grandes produções da Broadway, como O Fantasma da Ópera, enquanto a M&B aposta tanto em peças internacionais como nacionais.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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