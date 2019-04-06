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Fim de show?

Chance de raio interrompe shows no Lollapalooza, que pode ser cancelado

A produção do festival pediu que os participantes ficassem longe das tendas. Até as 15h20, a chuva -que chegou pela região norte- ainda não havia atingido o festival

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 19:15

Publicado em 

06 abr 2019 às 19:15
Arctic Monkeys leva ao Lollapalooza rock adulto, mas animado Crédito: Instagram
O show do rapper Rashid no Lollapalooza 2019, foi interrompido repentinamente devido à possibilidade de raios no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (6). A banda de Los Angeles Lany, que tocava no palco Adidas, também teve de parar o show por causa da forte chuva.
A produção do festival pediu que os participantes ficassem longe das tendas. Até as 15h20, a chuva -que chegou pela região norte- ainda não havia atingido o festival. A cúpula do festival decide agora se cancela ou não os shows do dia, enquanto bombeiros trabalham para afastar as pessoas do palco e de estruturas metálicas. A venda de bebidas alcoólicas também foi interrompida.
> Arctic Monkeys leva ao Lollapalooza rock adulto, mas animado
Rashid havia tocado apenas duas músicas quando um funcionário do Lollapalooza pegou o microfone para a anunciar a paralisação. Ainda não havia chovido quando o rapper paulista deixou o palco.
"Peço que se afastem de estruturas metálicas", ele disse ao público, atentado para a previsão de chuva e raios. "Se afastem do palco por questões de segurança, do clima. Está ventando muito. Todo mundo subindo e se afastando do palco."
Em seguida, a produção pediu aos fãs que se deslocassem para a área gramada.
A apresentação foi interrompida por volta das 14h20 deste sábado (6). Rashid era uma das atrações do palco principal, o Budweiser, no segundo dia de Lollapalooza 2019.
> Sam Smith passa o dia pelado em hotel no Brasil e recomenda experiência
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, as chuvas mais fortes atingem parte do extremo leste da cidade de São Paulo.
Entraram em estado de atenção para alagamentos o centro e as zonas sul, leste, oeste, norte e sudeste. O córrego Gamelinhas na avenida Doutor Bernanrdino Brito Fonseca de Carvalho (Cidade Patriarca, zona Leste) transbordou.
Também sofrem alagamentos a av. Rio Branco, no centro, a av. Aricandura (sentido Itaquera), a av. Salim Farah Maluf (sentido Marginal) e a rua Sena Madureira (em ambos os sentidos), todos transitáveis.
O calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera geraram fortes áreas de instabilidade, favorecendo a formação de alagamentos.

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