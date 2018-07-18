César Menotti e Fabiano agitam Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá

A dupla César Menotti e Fabiano é uma das atrações da 38ª Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá, que começa nesta quinta-feira (19). Além do show nacional, programação apresenta cantores regionais, caminhada, mountain bike, competição de microtratores, exposição agropecuária, apresentações culturais e boa culinária.
A festa vai até domingo (22), quando a dupla sertaneja se apresenta. Confira abaixo a programação.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (19)
16h: Sessão Solene em homenagem ao Dia do Colono e entrega de Títulos - Câmara Municipal
20h: Esquenta com o Grupo Ktinga e Bloco Cachorro Preto - Barracão Cultural
Sexta-feira (20)
5h: Alvorada dos Coros de Metais pelas Ruas da Cidade
16h: Apresentações Culturais (Balé Kairós, Balé SECESP, Holland Dans juvenil e Divas da Melhor Idade) - Praça Municipal
18h: Abertura da Exposição Agropecuária - Pátio de Festas
18h: Banda Merak - Praça Municipal
19h: Kleber Oliveira e Banda da TV Aparecida (SP) Palco
20h: Padre Alessandro Campos e Banda (SP) - Palco
22h: Banda Fator X - Palco
Sábado (21)
6h: Alvorada dos Coros de Metais pelas Ruas da Cidade
10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio de Festas
13h: Apresentações Culturais (Fritzadanz, Holland Dans infantil, Fröelichdans e Pommerland) - Praça Municipal
15h: Rock da tarde com Grupo Ktinga e Bloco Cachorro Preto - Tenda Cultural
16h: Édi e Romilson - Praça Municipal
18h: Evandro Schilieve - Palco
20h: Evandro e Raniery - Palco
21h30: Banda Lex Luthor (MG) - Palco
23h: Xirú do Sul - Palco
Domingo (22)
6h: Alvorada dos Coros de Metais pelas Ruas da Cidade
8h: 6ª Caminhada do Colono / 1º Passeio Ciclístico / 1º Mountain Bike - saída na Praça Municipal
10h: Festival de Concertina com Eclipse do Forró - Praça Municipal
10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio de Festas
10h30: Competição de Microtratores - Estacionamento da Prefeitura
11h: Almoço - Barracão Cultural
12h: Apresentações Culturais (Os Pomeranos, Neo-Latino, Kinderland, Hochlandtanz, Holland Dans adulto e Ciranda Alegre) - Tenda Cultural
14h30: Tiago Comper e Erdmann - Palco
16h: Sorteio de prêmios para expositores da Exposição Agropecuária - Palco
16h30: Irmãos Zanetti - Palco
18h: Show Nacional com César Menotti e Fabiano (MG) - Palco
20h: Isaac Moreira e Banda - Palco
22h: Banda Chama no Trem - Palco