César Menotti e Fabiano agitam Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá

A dupla César Menotti e Fabiano se apresenta no domingo (22) Crédito: Site Oficial/César Menotti e Fabiano

A dupla César Menotti e Fabiano é uma das atrações da 38ª Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá, que começa nesta quinta-feira (19). Além do show nacional, programação apresenta cantores regionais, caminhada, mountain bike, competição de microtratores, exposição agropecuária, apresentações culturais e boa culinária.

A festa vai até domingo (22), quando a dupla sertaneja se apresenta. Confira abaixo a programação.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (19)

16h: Sessão Solene em homenagem ao Dia do Colono e entrega de Títulos - Câmara Municipal

20h: Esquenta com o Grupo Ktinga e Bloco Cachorro Preto - Barracão Cultural

Sexta-feira (20)

5h: Alvorada dos Coros de Metais pelas Ruas da Cidade

16h: Apresentações Culturais (Balé Kairós, Balé SECESP, Holland Dans juvenil e Divas da Melhor Idade) - Praça Municipal

18h: Abertura da Exposição Agropecuária - Pátio de Festas

18h: Banda Merak - Praça Municipal

19h: Kleber Oliveira e Banda da TV Aparecida (SP)  Palco

20h: Padre Alessandro Campos e Banda (SP) - Palco

22h: Banda Fator X - Palco

Sábado (21)

6h: Alvorada dos Coros de Metais pelas Ruas da Cidade

10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio de Festas

13h: Apresentações Culturais (Fritzadanz, Holland Dans infantil, Fröelichdans e Pommerland) - Praça Municipal

15h: Rock da tarde com Grupo Ktinga e Bloco Cachorro Preto - Tenda Cultural

16h: Édi e Romilson - Praça Municipal

18h: Evandro Schilieve - Palco

20h: Evandro e Raniery - Palco

21h30: Banda Lex Luthor (MG) - Palco

23h: Xirú do Sul - Palco

Domingo (22)

6h: Alvorada dos Coros de Metais pelas Ruas da Cidade

8h: 6ª Caminhada do Colono / 1º Passeio Ciclístico / 1º Mountain Bike - saída na Praça Municipal

10h: Festival de Concertina com Eclipse do Forró - Praça Municipal

10h: Reabertura da Exposição Agropecuária - Pátio de Festas

10h30: Competição de Microtratores - Estacionamento da Prefeitura

11h: Almoço - Barracão Cultural

12h: Apresentações Culturais (Os Pomeranos, Neo-Latino, Kinderland, Hochlandtanz, Holland Dans adulto e Ciranda Alegre) - Tenda Cultural

14h30: Tiago Comper e Erdmann - Palco

16h: Sorteio de prêmios para expositores da Exposição Agropecuária - Palco

16h30: Irmãos Zanetti - Palco

18h: Show Nacional com César Menotti e Fabiano (MG) - Palco

20h: Isaac Moreira e Banda - Palco