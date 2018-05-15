Centro de Vitória respira teatro, cinema, literatura e música por 12 dias

Teatro, música, literatura, sessões especiais de cinema e atividades diversas voltadas para as artes visuais. Todos os elementos estão presentes na 10ª edição da Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel, que começa hoje em Vitória e segue até o dia 26 de maio.

Durante os 12 dias de programação, o centro da cidade será uma espécie de vitrine para grupos, artistas e produtores culturais mostrarem um panorama dos trabalhos produzidos em solo capixaba. No total, serão 17 espetáculos, 15 reflexões cênicas, sete oficinas, 22 curta-metragens exibidos, uma apresentação musical e uma exposição.

A programação se divide entre os espaços do Centro Cultural Sesc Glória e outros pontos conhecidos da região, como a Rua Sete, o Parque Moscoso e a Praça Ubaldo Ramalhete.

As apresentações teatrais e o show musical têm entrada a R$ 10 (inteira), e R$ 5 (meia). Já as reflexões cênicas, sessões de cinema e a exposição têm entrada gratuita.

Duas peças de fora integram a lista de espetáculos: Os Cavaleiros da Triste Figura, do grupo teatral sergipano Boca de Cena; e Eles Não Usam Tênis Naique, da Cia Marginal, do Rio de Janeiro.

O primeiro é livremente inspirado em Dom Quixote de La Mancha. A trama mescla o clássico da literatura à realidade, em forma de sonho ou de delírio, como destaca o coordenador de produção e ator Rogério Alves. Renventando-se a cada cena, os personagens alimentam o desejo desacreditado de transformar o mundo.

Passamos de uma forma crítica pela Reforma Protestante e pela Santa Inquisição e pelos interesses nada ortodoxos do Vaticano, estabelecendo um paralelo à política brasileira. Nele, conseguimos regionalizar e abordar a temática infantil e adulta, questionando, por exemplo, a falta de respeito à Constituição, os maus tratos com nossos adolescentes... tudo isso sem deixar de lado as questões sociais do local em que nos apresentamos, detalha Rogério.

PESQUISA





Para tornar a abordagem mais atrativa, o grupo Boca de Cena fez uma meticulosa pesquisa da realidade de Vitória, levantando questões sociais, culturais e econômicas.

É um espetáculo muito vivo nesse sentido. Chegamos ao local e tentamos entender as problemáticas, para imprimir um cunho político mesmo. Dom Quixote era o sonhador, queria muito mudar o mundo. Sempre trazemos isso à tona, diz.

A pluralidade da equipe, formada por profissionais de várias regiões, é outro diferencial, segundo o coordenador de produção.

10ª edição da Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel - De 15 a 26 de maio

Hoje, 15/05

19h30: Abertura da exposição Arena Conta... Teatro e Resistência no Brasil (1965-1970), no quarto pavimento do centro cultural. Entrada gratuita.

Quarta-feira, dia 16

19h: Efemérides (literatura), às 19h: palestra Amâncio Pereira e o teatro romântico, com Duílio Kuster Cid e Telma Smith (ES), na Sala da Palavra. Entrada gratuita.

20h30: Espetáculo local (dança): CAOS  In Pares Cia de Dança, no Teatro Glória. Ingressos a R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia), à venda na bilheteria.

Quinta-feira, dia 17

18h: Reflexões cênicas, da peça CAOS, no Banco de Texto.

18h: Sessão de cinema com os filmes Além do mar que há entre lá e cá, Calado, Perto da Minha Casa e Cavalo de Ferro, na Sala de Cinema.

20h30: Espetáculo Local  Teatro, com a peça Os Sequestrados, do Grupo Seis & Meia e Edilamar Fogos Produções, no Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Ingressos à venda apenas no dia. Classificação indicativa: 14 anos.

Sexta-feira, dia 18

17h30: Reflexões cênicas, da peça Os Sequestrados, no Banco de Textos.

19h: Espetáculo Palco Giratório  Intercâmbio, com o espetáculo Quixotinadas, com o Grupo Vira-Lata de Teatro. Em Frente à Catedral Metropolitana de Vitória, Centro, Vitória. Aberto ao público.

19h30: Sessão de cinema, com os filmes Ilhados, Uma, Ilhas Cayman e No Principio era o verbo, na Sala de Cinema.Classificação indicativa: 12 anos.

20h30: Espetáculo Local  Teatro, com a peça A Fuga, do Grupo Z de Teatro, no Teatro Virgínia Tamanini. Ingressos à venda apenas no dia. Classificação indicativa: 12 anos.

Sábado, dia 19

14h às 15h30: Reflexões cênicas: Quixotinadas, no Banco de Textos, com entrada gratuita.

15h30 às 17h: Reflexões cênicas: A Fuga, no Banco de Textos, com entrada gratuita.

17h30: Espetáculo Palco Giratório  Teatro de Rua: Os Cavaleiros da Triste Figura, do Grupo Teatral Boca em Cena (SE). Na Rua Sete, com entrada gratuita.

18h: Sessão de cinema: Dinossauros, Confinópolis  A Terra dos Sem-Chave, Repolho e Manada. Na Sala de Cinema, com entrada gratuita.

19h30: Espetáculo local (dança): Outros: uma experiência entre dança e performance, com o Coletivo Corpus Kardia, no Teatro Virgínia Tamanini (Sesc Glória). Ingressos a R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia), à venda na bilheteria, no dia da apresentação, a partir das 18h.

20h30: Espetáculo local (dança): Negro de Todas as Cores, com a Cia de Dança Afro Negraô, no Teatro Glória. Ingressos a R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia), à venda na bilheteria.

Domingo, dia 20

11h: Espetáculo local (circo): Dose Dupla  Grupo Lacarta Circo Teatro, no Parque Moscoso. Entrada gratuita.

14h às 15h30: Reflexões cênicas: Outros: uma experiência entre dança e performance, no Banco de Textos. Entrada gratuita.

15h30 às 17h: Reflexões cênicas: Negro de Todas as Cores, no Banco de Textos. Entrada gratuita.

18h: Sessão de cinema: Melodiário  sobre a obra Jaceguay Lins, Ilhados, Milagre e A Fantástica Vida de Baffus Bagus Bagarius, na Sala de Cinema. Entrada gratuita.

19h30: Espetáculo local (teatro): Loading Lab Antes do Café da Manhã, Repertório Artes Cênicas. Na Casa Má Companhia (Rua Professor Baltazar, 125, Centro de Vitória). Ingressos a R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia).

Terça, dia 22

17h: Sessão de cinema - Pássaro de Papel, A Cor do Fogo e a Cor da Cinza e Ali, na Costa Pereira, na Sala de Cinema. Entrada gratuita.

17h às 20h30: Reflexões cênicas - "Dose Supla", "Loading Lab Antes do Café da Manhã" e "A Menina que Queria Ser Estrela", no Banco de Textos, com entrada gratuita.

20h30: Show Musical - TRANSE, com Francesca e Fernando Zorzal, no Teatro Virgínia Tamanini. A venda de ingressos para o espetáculo será no dia da apresentação a partir das 18 horas.

Quarta-feira, dia 23

18h: Sessão de cinema com os filmes Além do mar que há entre lá e cá, Calado, Perto da Minha Casa e Cavalo de Ferro, na Sala de Cinema.

19h30: Espetáculo local - Dança LIQÜ{ID} - Cia K. Teatro Virgínia Tamanini. A venda de ingressos para o espetáculo será no dia da apresentação a partir das 18 horas.

Quinta-feira, dia 24

18h às 19h30: Reflexões cênicas - LIQÜ{ID}, no Banco de Textos, com entrada franca.

20h30: Espetáculo local  Dança - ZOON - Cia Reverence de Dança, no Teatro Virgínia Tamanini. A venda de ingressos para o espetáculo será no dia da apresentação a partir das 18 horas.

Sexta-feira, dia 25

17h30 às 19h: Reflexões cênicas - ZOON, no Banco de Textos, com entrada gratuita.

19h: Espetáculo local  Teatro - A CAIXA DE AREIA - Grupo Teatral Agora Somos Seis. Teatro Virgínia Tamanini. A venda de ingressos para o espetáculo será no dia da apresentação a partir das 18 horas.

20h: Espetáculo local  Teatro - A LENDA DO REINO PARTIDO. Folgazões Companhia de Artes Cênicas. Teatro Glória. Ingressos: R$ 10 (inteira); R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (conveniados).

Sábado, dia 26

11h: Espetáculo local  Teatro de rua - MEMÓRIAS À VENDA. Instituto Cultural Tambor de Raiz. Praça Ubaldo Ramalhete. Entrada gratuita.

13h às 17h30: Reflexões cênicas - A CAIXA DE AREIA, A LENDA DO REINO PARTIDO E MEMÓRIAS À VENDA, no Banco de Textos. Entrada franca.

17h30: Espetáculo local  Teatro infanto-juvenil - O QUINTAL DE HISTÓRIAS - Vão Brincar. Teatro Virgínia Tamanini. A venda de ingressos para o espetáculo será no dia da apresentação a partir das 18 horas.

18h30: Reflexões cênicas - O QUINTAL DE HISTÓRIAS - Vão Brincar. Teatro Virgínia Tamanini. A venda de ingressos para o espetáculo será no dia da apresentação a partir das 18 horas.