Centro de Artes e Esportes já tem serviços funcionando normalmente

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Grande São Pedro possui vários serviços nos seus mais de 2,4 mil m2 de área construída Crédito: Diego Alves/PMV

As aulas de violão, capoeira e balé do Circuito Cultural deram o ritmo da movimentação no primeiro dia útil de funcionamento do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Grande São Pedro, após ser inaugurado neste último domingo (8). Os serviços funcionaram normalmente nesta segunda-feira (9), como o atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e muitos moradores aproveitaram para conhecer o espaço e obter mais informações.

"Algumas pessoas já vieram fazer inscrições para as oficinas que serão realizadas no segundo semestre e para saber mais sobre a escolinha de futebol e ginástica. Para o primeiro dia, foi bastante movimentado", contou a coordenadora do CEU, Patrícia Arruda, ressaltando que o Circuito Cultural e o Cras estão em pleno funcionamento.

As práticas esportivas, como escolinha de futebol e ginástica noturna, serão iniciadas em breve e o Centro de Apoio ao Empreendedor iniciaram suas atividades nesta terça-feira (10).

PARCERIA





O CEU foi implantado em parceria entre a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O novo equipamento público fica em um espaço com mais de 2,4 mil m² de área construída, na rua 23 de Abril, nº 35, na Ilha das Caieiras (próximo ao Residencial Santo André).

Os serviços vão atender às famílias de dez bairros: São Pedro, Comdusa, São José, Santos Reis, Santo André, Ilha das Caieiras, Redenção, Conquista, Resistência e Nova Palestina.

O CEU fica na rua 23 de Abril, nº 35, na Ilha das Caieiras (próximo ao Residencial Santo André).

ESTRUTURA FÍSICA

O prédio de três andares foi planejado para atender, com acessibilidade, o público dos diversos serviços. No primeiro andar, funcionarão o Cras e o Centro de Apoio ao Empreendedor. Ainda há auditório, anfiteatro, refeitório e banheiros.