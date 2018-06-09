Celebrando 50 anos de carreira, Toquinho retorna ao Espírito Santo

Um show intimista, com uma retrospectiva de sucessos que marcam a minha carreira, solos de violão e papos interessantes que o público gosta de ouvir e eu me divirto em contar. Essa é a promessa de Toquinho, um dos mais importantes nomes da música brasileira, para a apresentação deste sábado (9), no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

O show faz parte das comemorações dos 50 anos da Escola Superior de Ciências da Santa Casa (Emescam). A noite ainda terá o lançamento do livro que narra a história da instituição. A renda arrecadada com a venda de ingressos será revertida em melhorias para a Maternidade Pró-Matre.

Por coincidência, a turnê do músico também é uma celebração de suas cinco décadas de trajetória. Amicíssimo de Vinicius de Moraes, Toquinho chegou a assinar mais de uma centena de canções em parceria com o Poetinha.

Reforçando que não é nostálgico para nada, Toquinho diz procurar aproveitar as transformações do tempo e se agarrar às vantagens que as mudanças concedem à vida de um artista.

O tempo é implacável em sua evolução, e a transformação é sua marca mais notável. Não somos hoje o que fomos ontem. Não suporto a frase bons tempos, aqueles. Tem uma frase do Paulinho da Viola muito bonita, que fala eu não vivo no passado, o passado vive em mim. É diferente. Perdura em mim a sensação de uma constante renovação e de um contínuo aprimoramento. Me considero um artesão, sempre apoiado no violão que representa o início e o desenvolvimento de tudo, divaga o cantor, após ser estimulado a fazer um balanço dos 50 anos intensos de trabalho.

A inspiração é a mesma, garante Toquinho, que vive o cotidiano com o mesmo entusiasmo dos 30 anos. O violão confere equilíbrio à vida, e é o artesanato do dia a dia que carrega o artista com vitalidade, em busca de aperfeiçoamento e de renovação. Estudo muitas horas a cada dia e, nos palcos, redobro meu prazer pela música e pelo público. Não há como parar. Meu descanso é o trabalho de minha arte, afirma.

O SHOW

A apresentação terá também a participação da cantora Camilla Faustino, intérprete da nova geração e praticamente uma afilhada musical de Toquinho.

Estou sempre atento aos novos talentos. Quando garimpamos, achamos algo. A prova é a Camilla. A música brasileira passa por uma transição de tendências efêmeras e cheias de imediatismo sem consistência. Há que respeitar todas, até as de baixa qualidade, e torcer para o surgimento de valores com mais competência musical.

TOQUINHO

Quando: sábado (9), às 20h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 110 (preço único), à venda na provedoria do Hospital Santa Casa e na Emescam (também durante este sábado).