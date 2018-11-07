'Caverna do Dragão' ganha linha de réplicas dos personagens do desenho

'Caverna do Dragão' foi um dos desenhos de maior sucesso da década de 1980 Crédito: Reprodução/Disney-ABC Domestic Television

Fãs dos personagens do desenho "Caverna do Dragão" já estão se preparando para a chegada os novos colecionáveis da série. Os jovens Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto, Bobby e Mestre dos Magos se tornaram bonecos em miniatura e revivem a nostalgia dos anos 1980, quando a animação alcançou o ápice do sucesso mundial.

Os colecionáveis, criados pela Iron Studios, devem chegar ao mercado apenas em 2019, mas já foram apresentados durante a San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos. A linha completa poderá ser conferida de perto na edição brasileira do evento, a CCXP 2018, que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro, no São Paulo Expo.

Réplicas de 'Caverna do Dragão', da Iron Studios Crédito: Divulgação/Iron Studios