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Desenho

'Caverna do Dragão' ganha linha de réplicas dos personagens do desenho

Série de maior sucesso dos anos 1980 teve colecionáveis apresentados na 'San Diego Comic-Con 2018'

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:16
'Caverna do Dragão' foi um dos desenhos de maior sucesso da década de 1980 Crédito: Reprodução/Disney-ABC Domestic Television
Fãs dos personagens do desenho "Caverna do Dragão" já estão se preparando para a chegada os novos colecionáveis da série. Os jovens Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto, Bobby e Mestre dos Magos se tornaram bonecos em miniatura e revivem a nostalgia dos anos 1980, quando a animação alcançou o ápice do sucesso mundial.
Os colecionáveis, criados pela Iron Studios, devem chegar ao mercado apenas em 2019, mas já foram apresentados durante a San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos. A linha completa poderá ser conferida de perto na edição brasileira do evento, a CCXP 2018, que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro, no São Paulo Expo.
Réplicas de 'Caverna do Dragão', da Iron Studios Crédito: Divulgação/Iron Studios
A Paramount Pictures confirmou, para julho de 2021, a estreia do filme baseado no jogo de RPG Dungeons & Dragons, que serviu de inspiração para o desenho "Caverna do Dragão".

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