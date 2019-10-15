Streaming

Cavaleiros do Zodíaco: saga original Saint Seiya chega à Netflix

Anime chega ao serviço de streaming com 114 episódios das sagas originais

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 17:06 - Atualizado há 6 anos

Cavaleiros do Zodíaco Crédito: Divulgação

Os fãs de "Os Cavaleiros do Zodíaco" tem, finalmente, o que comemorar. Depois de um longa, em 2014, e uma animação, em 2019, feitos em computação gráfica, a clássica adaptação dos mangás de Massami Kurumada chega à Netflix nesta terça-feira (15). A comemoração é grande porque as duas produções não foram bem recebidas pelos fãs, que dizem que elas não fizeram jus à saga do Santuário, que foi exibida na TV aberta nos anos 1990.

Ao todo serão 114 episódios adicionados a plataforma de streaming, que englobarão as principais sagas do desenho. A primeira saga - a do Santuário (1 ao 74) - possui cenas memoráveis, como o retorno de Ikki de Fênix, o momento em que Shiryu tira a própria visão e a luta contra o Máscara da Morte. Já a saga de Asgard (74 ao 99) conta com cenas inesquecíveis como a derrota de Aldebaran de Touro, a batalha contra Thor e a luta de Shun e Ikki contra os gêmeos Shido e Bado.

Por último, a saga de Poseidon (100 ao 114) tem sequências ainda mais memoráveis como o despertar da Excalibur, o conflito entre Hyoga e seu antigo amigo Isaac e o momento que os cavaleiros de bronze ganham as armaduras de ouro.

As clássicas sagas se juntam às outras produções da série já presentes na plataforma de streaming, como "Cavaleiros do Zodíaco - Hades" e “Os Cavaleiros do Zodíaco - The Lost Canvas: A Saga de Hades”, fazendo todo todo bom fã de Seiya e companhia pular de felicidade, pois vai poder assistir e reassistir a série até esquecer as atrocidades que foram o filme “Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário” e a infame série deste ano “Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco”, que também está no catálogo da Netflix.

O anime original surgiu no Japão, em outubro de 1986, sendo adaptado pela Toei Animation com base nos mangás escritos e desenhados por Masami Kurumada tendo durado (a série original) até 1989. No Brasil, a obra foi originalmente exibida pela Rede Manchete em 1994 até 97, em 2003 foi reprisada pelo Cartoon Network, e em 2004 pela Bandeirantes, que foi responsável também pela exibição inédita da saga Hades no Brasil. Em 2016, a Rede Brasil fez uma exibição de todos os episódios da série. E agora quem quiser maratonar toda a série só precisa logar na Netflix e assistir os episódios quando e onde quiser.

