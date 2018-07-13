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dança contemporânea

Casa Porto recebe sessões gratuitas do espetáculo 'Oco'

Museu recebe o espetáculo por uma semana. Performance aborda diversos sentimentos controversos do homem moderno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 15:59

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 15:59

Chamar a atenção para as dúvidas e as inseguranças do homem contemporâneo por meio de uma série de movimentos. Esta é a proposta do espetáculo "Oco", que estreia neste sábado (14), às 19h, e fica até o próximo domingo (22) em temporada na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória.
Com direção de Gil Mendes, Mauro Marques e Paulo Sena, a encenação é apresentada em seis atos que abordam desde a loucura e a insanidade presentes nos manicômios até a delicada questão da tortura praticada durante o período da ditadura militar.
A apresentação do espetáculo em um museu, e não no palco de um teatro, como seria mais comum, é outro ponto que chama atenção. Para isso, os diretores adaptaram o processo criativo para o espaço da Casa Porto. A ideia é aproveitar a estrutura para envolver o público e estimular um novo olhar.
"Para nós, foi um desafio entrar num museu. Um espetáculo alternativo é também um desafio para o bailarino. Nós, como diretores, pensamos na logística, passamos a entender cada canto daquele lugar. O espetáculo começa na área externa e a partir daí o público já entende a dramaturgia que queremos trazer", ressalta o dramaturgo e integrante da In Pares Cia. de Dança, Paulo Sena.
Desta forma, o público também se movimenta durante a apresentação, e acompanha de perto as emoções e histórias contadas por cada personagem.
REFLEXÃO
A coreografia estimula uma reflexão sobre nossas origens, nossos caminhos e sobre sentimentos controversos como culpa, medo e insegurança na sociedade.
"Sempre tivemos vontade de fazer um espetáculo que falasse do comportamento do homem, visando a problemática da nossa existência. Partimos desse vazio sempre questionável, dessa sociedade em que vivemos hoje, dessas incompletudes do homem moderno. O 'Oco' vai além da loucura e da insanidade. Abrimos o leque para encontrar esses vazios simbólicos", diz Sena.
As sessões são abertas ao público, que deve retirar os ingressos com uma hora de antecedência. Nos dias 19, 20 e 21 de julho, as apresentações também ocorrerão ao meio-dia, para que outros visitantes possam ter acesso ao espetáculo. A entrada é limitada a 30 pessoas.
SERVIÇO
"OCO" - In Pares Cia de dança
Estreia: Sábado (14), às 19h.
Sessões: Domingo (15), às 18h; Quinta-feira (19), às 12h; Sexta-feira (20), às 12h; Sábado (21), às 12h e às 19h; Domingo (22), às 18h.
Onde: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo.
Informações: (27) 3132-5295.
 

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