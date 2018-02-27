Casa Porto recebe exposição que discute a água no dia a dia

Exposição "Fonte" traz proposta de refletir e questionar sobre os desdobramentos da água em vários aspectos do nosso dia a dia Crédito: Divulgação / Site PMV

Com a proposta de refletir e questionar sobre os desdobramentos da água em vários aspectos do nosso dia a dia, o grupo Pêndulo, formado pelos artistas Fredone Fone e Joana Quiroga, apresenta a exposição "Fonte". A mostra será aberta ao público no dia 6 de março, às 19 horas, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro.

A ideia para Fonte surgiu de um trabalho realizado pelo grupo na Itália, em 2015, no qual a água era um dos elementos, e da possibilidade de debater questões importantes presentes no entorno em que os artistas habitavam. Essa é a ideia que o grupo persegue também em Vitória.

"'Fonte' nasce dessa convicção de que o modo com que nos relacionamos com a água tem muito a nos dizer, e quisemos pensar em algumas das infinitas particularidades que isso tem aqui pra nós, no Espírito Santo, na ilha de Vitória, e na Casa Porto".

O trabalho propõe, por meio de instalações, vídeos e trabalhos interativos, um debate sobre a água em várias escalas: como meio de subsistência, como um produto econômico e político, na qualidade do líquido que é conhecido, em como a água é parte importante do corpo e da vida humana.

Usando a arte para levantar questionamentos, Fredone acredita que a percepção criativa e intuitiva do público diante do trabalho completa a produção artística.

A exposição Fonte é um dos trabalhos contemplados no Edital de Seleção de Projeto de Ocupação da Casa Porto das Artes Plásticas, ano 2017/2018, Categoria I - Exposição Artística, e realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Serviço

Exposição "Fonte", do Grupo Pêndulo

Abertura: 6 de março, terça-feira, às 19 horas

Visitação: de 7 de março a 2 de junho. Terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e sábado, das 10 às 19 horas

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - praça Manoel Silvino Monjardim, 66, no Centro Histórico