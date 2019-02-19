Casa Porto recebe exposição de artistas de várias partes do mundo

19/02/2019 - Exposição "Desenho: a linha difusa'. Trabalho da artista capixaba Liliana Sanches será exposto na mostra coletiva Crédito: Divulgação

Um intercâmbio entre artistas de várias partes do Brasil e do mundo. Essa é a proposta da mostra coletiva "Desenho: a Linha Difusa", que abre para o público a partir desta terça-feira (19), às 19 horas, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro, com entrada gratuita.

A exposição, que já foi exibida no Museu de Arte da Universidade do Paraná, reúne o trabalho de 10 artistas, três deles capixabas, como o curador Fernando Augusto. Segundo ele, a proposta é aproximar artistas de diferentes localidades a fim de criar diálogos que atravessem fronteiras.

Para o artista, que também é professor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a mostra foi consolidada através do contato pessoal com os artistas, em visitas a ateliês e residências artísticas e no percurso do ensino da arte na universidade.

CURADORIA





Segundo Fernando, a proposta com a curadoria, inicialmente, não foi a unidade dos trabalhos, "mas talvez o choque, o risco, como num processo de montagem onde imagens díspares ou mesmo contrárias, ao serem justapostas, suscitam o surgimento de novas imagens, instigando novas significações".

19/02/2019 - Exposição "Desenho: a linha difusa'. Trabalho de Hoda Kashiha, do Teerã, também faz parte da exposição Crédito: Divulgação

ARTISTAS

Os artistas vêm de várias partes do Brasil: três do Paraná, três do Espírito Santo e um de Pernambuco. Os outros três profissionais que completam a mostra apresentam trabalhos dos Estados Unidos, França e Teerã.

São eles: Alice Zundt (Londrina - PR), Christine Enrègle (Paris, França), Diego Ribeiro (Vitória - ES) Dulce Osinski (Curitiba - PR), Fernando Augusto (Vitória - ES), Gretchen Sherer (Nova York, EUA), José Antonio de Lima (Curitiba - PR), Hoda Kashiha (Teerã), Liliana Sanches (Vitória - ES) e Marcelo Silveira (Recife - PE).

"'Desenho: a linha difusa' é uma exposição pronta para viajar, tanto pelo espírito dos seus artistas, como também pela possibilidade de trânsito dos trabalhos que a compõem", explicou Fernando Augusto. A mostra fica em cartaz até 20 de abril.

SERVIÇO





Mostra coletiva “Desenho: a Linha Difusa"

Quando: abertura, 19 de fevereiro, às 19 horas

Visitação: 20 de fevereiro a 20 de abril. Terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas.

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro

Classificação indicativa: Livre

Informações e agendamentos de visitas guiadas: (27) 3132.5295