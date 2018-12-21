Casa Porto recebe evento multicultural inspirado no clima natalino

Natal da BU, do grupo Corpocêntrica, será realizado na Casa Porto. Evento tem o objetivo de fazer o público vivenciar a relação com o corpo Crédito: Divulgação/PMV

No clima de Natal, a Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória, recebe neste sábado o "Natal da Bu". O evento é uma ação do grupo Corpocêntrica, que pretende reunir apresentações de dança e música, performance, oficinas e flash tattoo, além de uma feirinha de produtos artísticos.

O projeto é uma iniciativa de artistas locais e, em especial, do Coletivo Corpocêntrica. Segundo Kamila Bodevan, membra do Corpocêntrica, o evento "pretende reunir artistas independentes como forma de valorização e visibilidade da arte capixaba, abrindo espaço para exposições, flash tattoo, massoterapia, performance e música. Um evento que está aberto a qualquer tipo de corpo", explicou.

Exposição

O público que comparecer ao evento "Natal da Bu" vai conferir a exposição "Studio Butterfly e outras fábulas", da artista Virginia de Medeiros. A mostra apresenta quatro trabalhos, divididos entre instalações, vídeos e fotografias, criando narrativas que lançam um olhar surpreendente sobre histórias reais. A classificação indicativa é de 16 anos.

Programação

15 horas  Início da feirinha corpocêntrica e flash day tattoo com Flor Luara Monteiro e Isabela Bimbatto

16 horas  Oficina Contato e Improvisação  com o Coletivo Corpocêntrica

19 horas  Performance Histeria Coletiva

20 horas - Apresentações Musicais com Doce Caseiro (Jenni Prélio e Alessandra Felix), Julia Papel em voz e violão, e Pente Rosa ( Endi Maestri, Ana Beatriz Memelli, Fernanda Oliveira, Lorenza Lorenzon e Letícia)

Massoterapia com Natalia Laurete