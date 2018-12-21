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CULTURA

Casa Porto recebe evento multicultural inspirado no clima natalino

Música, performance, oficinas e flash tattoo estão na programação que acontece neste sábado (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 22:10

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 22:10

Natal da BU, do grupo Corpocêntrica, será realizado na Casa Porto. Evento tem o objetivo de fazer o público vivenciar a relação com o corpo Crédito: Divulgação/PMV
No clima de Natal, a Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória, recebe neste sábado o "Natal da Bu". O evento é uma ação do grupo Corpocêntrica, que pretende reunir apresentações de dança e música, performance, oficinas e flash tattoo, além de uma feirinha de produtos artísticos.
O projeto é uma iniciativa de artistas locais e, em especial, do Coletivo Corpocêntrica. Segundo Kamila Bodevan, membra do Corpocêntrica, o evento "pretende reunir artistas independentes como forma de valorização e visibilidade da arte capixaba, abrindo espaço para exposições, flash tattoo, massoterapia, performance e música. Um evento que está aberto a qualquer tipo de corpo", explicou.
Exposição
O público que comparecer ao evento "Natal da Bu" vai conferir a exposição "Studio Butterfly e outras fábulas", da artista Virginia de Medeiros. A mostra apresenta quatro trabalhos, divididos entre instalações, vídeos e fotografias, criando narrativas que lançam um olhar surpreendente sobre histórias reais. A classificação indicativa é de 16 anos.
Programação
15 horas  Início da feirinha corpocêntrica e flash day tattoo com Flor Luara Monteiro e Isabela Bimbatto
16 horas  Oficina Contato e Improvisação  com o Coletivo Corpocêntrica
19 horas  Performance Histeria Coletiva
20 horas - Apresentações Musicais com Doce Caseiro (Jenni Prélio e Alessandra Felix), Julia Papel em voz e violão, e Pente Rosa ( Endi Maestri, Ana Beatriz Memelli, Fernanda Oliveira, Lorenza Lorenzon e Letícia)
Massoterapia com Natalia Laurete
Projeções de trabalhos dos artistas Jéssica Sampaio, Raoni Iarin, Endi, Natalia Costa, Kamila Bode Van, Flor, Giulia e Natalia Faria.

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