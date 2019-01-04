Casa de Roberto Carlos, em Cachoeiro, recebe show em homenagem ao Rei

No próximo dia 17, a Casa de Cultura Roberto Carlos, em Cachoeiro de Itapemirim, vai receber um show em homenagem ao antigo e ilustre morador do local. Quem fica a cargo do gogó e repertório é a cantora Paula Ferreira, que já participou do show “Elas cantam Roberto”, ocorrido na Semana do Rei de 2018, em abril passado, também na cidade.
"Cachoeiro canta o Rei" está marcado para às 19h, com entrada franca. O local é um dos principais pontos turísticos da região e, todos os anos, recebe milhares de fãs, de várias partes do Brasil e até do exterior, interessados em conhecer mais a fundo a história do artista que é considerado o Rei da Música Popular Brasileira. Lembrando que Roberto Carlos morou com a família no imóvel até os 13 anos de idade.
Programação
O evento faz parte da programação de verão do município que, além da homenagem a Roberto Carlos terá: o I Encontro Regional de Folia de Reis, neste domingo (6); o sarau lítero-musical “Braganiano: Viva a Vida!”, na Casa dos Braga, em comemoração aos 106 anos do escritor cachoeirense Rubem Braga, entre os dias 10 e 12; passeios guiados pelos centros culturais da cidade, com o projeto “Doce Terra Onde Eu Nasci”, nos dias 11, 15 e 19; além de uma excursão pela região turística dos Vales e do Café, no dia 26.
"O Circuito de Verão visa promover cultura e lazer aos cachoeirenses que não migram para o litoral no verão e ainda impulsionar o turismo na cidade com a presença de visitantes em trânsito para nossas praias. Cultura popular, literatura, música e passeios culturais, Cachoeiro não pode parar no verão", frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
