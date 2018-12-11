Casa com melhor decoração natalina pode ganhar prêmios em Vitória

Casa do Concurso Natal Iluminado de 2014 Crédito: SECOM - PMV

Ainda dá tempo de decorar com ornamentos natalinos as fachadas ou os jardins de casas e apartamentos da capital e concorrer a prêmios. Termina, nesta sexta-feira (14), o prazo de inscrição no concurso "Premiação de Decoração Natalina Ilha de Vitória 2018".

A Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), vai escolher as três melhores decorações de Natal nas nove regiões administrativas da cidade. O primeiro lugar ganhará uma viagem com hospedagem de quatro dias e direito a acompanhante para Buenos Aires, na Argentina.

O segundo colocado ganhará uma viagem quatro dias com acompanhante para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Já o terceiro colocado ganhará uma hospedagem de dois dias com acompanhante para a cidade de Domingos Martins, nas montanhas capixabas. As premiações são individuais e intransferíveis.

"A finalidade é incentivar os moradores a enfeitar as fachadas ou jardins que têm vista para a via com o objetivo de deixar a cidade mais bonita, decorada e preparada para as festividades de final de ano, criando um clima acolhedor no período de Natal, resgatando o espírito natalino e estimulando o envolvimento, a participação e a criatividade dos munícipes", destacou o presidente da CDV, Leonardo Krohling.

Moradores de Vitória devem decorar as fachadas dos seus imóveis com o tema do Natal Crédito: SECOM - PMV

Período de inscrição

A inscrição é gratuita. Os interessados devem procurar a CDV, que está localizada nos 7º e 8º andares do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), situado na rua Vitória Nunes da Motta, 220, na Enseada do Suá, no período das 12 às 18 horas.

Os moradores também podem procurar o Centro de Apoio ao Empreendedor, que funciona na Casa do Cidadão, em Itararé, na avenida Maruípe, 2.544, das 12 às 18 horas.

A divulgação dos imóveis vencedores ocorrerá no dia 28 de dezembro de 2018, no Diário Oficial do Município e no site da CDV. A entrega dos prêmios ocorrerá no mês de junho de 2019.

Quesitos para avaliação

Criatividade e originalidade, beleza e harmonia e iluminação e decoração serão os itens que serão avaliados por uma comissão julgadora, formada por membros da CDV e constituída por atos da companhia.