Cary Fukunaga vai dirigir próximo filme de James Bond

O diretor Cary Fukunaga Crédito: Reprodução/Instagram @caryfukunagalovers

O próximo filme de James Bond será dirigido por Cary Joju Fukunaga, o responsável pela primeira temporada de "True Detective", da HBO, e da comédia "Maniac", da Netflix. A informação foi confirmada pelos produtores da franquia nesta quinta-feira (20).

O diretor, de 41 anos, vai substituir Danny Boyle, que desistiu de dirigir o filme ainda sem título no último mês, devido a "diferenças criativas".

As gravações do 25º filme da franquia James Bond devem começar em março do ano que vem, com previsão de lançamento para devereiro de 2020. Os produtores Michael Wilson e Barbara Broccoli declararam sobre o novo diretor: "Sua versatilidade e inovação o tornam uma escolha excelente para a nossa próxima aventura de James Bond".