Cartunista Laerte Coutinho tem alta hospitalar após internação por Covid

A artista Laerte Coutinho Crédito: Reprodução redes sociais

A internação de Laerte, de 69 anos, foi divulgada por seu filho, o quadrinista Rafael Coutinho, em postagem nas redes sociais no dia 26 de janeiro. Ele dizia que seu estado ainda não era grave, mas que exigia cuidados. Depois disso, a cartunista foi levada para a UTI, onde ficou sob cuidados por dois dias, até a quinta-feira, 28.

Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.

Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.