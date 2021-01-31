Cartunista Laerte Coutinho tem alta hospitalar após internação por Covid

Internada com coronavírus desde o dia 21 de janeiro, com passagem pela UTI, a cartunista Laerte Coutinho teve alta hospitalar às 10h deste domingo, 31. Segundo o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), ela registrou uma progressiva melhora do seu estado clínico e continuará o tratamento para a Covid-19 em casa.
A internação de Laerte, de 69 anos, foi divulgada por seu filho, o quadrinista Rafael Coutinho, em postagem nas redes sociais no dia 26 de janeiro. Ele dizia que seu estado ainda não era grave, mas que exigia cuidados. Depois disso, a cartunista foi levada para a UTI, onde ficou sob cuidados por dois dias, até a quinta-feira, 28.
Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.
Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.
Desde 2009, Laerte assumiu sua identidade LGBT+ e suas charges passaram a representar, com frequência, situações vividas por crossdressers ou pessoas transgênero