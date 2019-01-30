Cartum de Alberto Alpino, postado em seu perfil do Instagram, @cartuns.alpino Crédito: Reprodução/Instagram @cartuns.alpino

No último domingo (27), o cartunista Alberto Alpino recebeu um e-mail avisando que alguém estava tentando entrar na sua conta do Instagram por meio de um tablet que estava geolocalizado em Londres, na Inglaterra. Recebeu o número do IP da máquina e o bloqueou. Em seguida, o episódio se repetiu, no entanto o hacker havia conseguido recuperar a senha e criado uma nova, que desconectou o capixaba do próprio perfil.

Alberto viu que alguém anunciou a conta por US$ 100 em um storie publicado no próprio perfil, que teve o nome trocado. Então, decidiu criar um novo perfil e comunicou seus seguidores o que havia acontecido.

Por quase duas horas eu tentei barrá-lo. Por fim, com meu celular ao lado, aberto no meu Instagram, vi que o aplicativo fechou. Tentei abrir de novo o Instagram, mas minha senha já não funcionava Alberto Alpino, cartunista

De acordo com o cartunista, o perfil que era @cartuns.alpino mudou de nome. "Foi nesse momento que aproveitei para recriar o meu perfil com esse nome, porque se ele mudou estaria disponível. Criei, mas fui bloqueado no Instagram por ele", relata.

Segundo Alberto, ele já abriu os processos formais de denúncia por meio dos canais de comunicação do Instagram, mas aguarda retorno. Até lá, usa um outro perfil que possui, o @marlenesexy - de uma das personagens - para recrutar de volta seus mais de 40 mil seguidores. "O Instagram hackeado estava, até o momento do roubo, com 45,5 mil seguidores", conclui.

Cartunista capixaba tem perfil do Instagram hackeado e vendido Crédito: Arquivo pessoal

O Instagram que foi recriado pelo capixaba e, até as 15h15 desta quarta-feira (30), contabiliza 4.748 seguidores.

Crédito: Arquivo pessoal

Eu nunca fui hackeado antes, mas é uma sensação de angústia muito grande Alberto Alpino, cartunista

CARREIRA

Alberto Alpino é natural de Baixo Guandu, no Espírito Santo, é colaborador do Caderno Dois, de A GAZETA, desde 2001, é ilustrador da Folha de S. Paulo e do Le Monde Diplomatique Brazil. Fez os cartuns da edição brasileira da Playboy, de janeiro de 2012 a dezembro de 2017, e fez charge diária para o portal Yahoo Brasil, entre abril de 2010 e janeiro de 2018.

O Instagram havia sido criado pelo capixaba no ano passado, onde eram publicados cartuns diariamente com o objetivo de divulgar o próprio trabalho. Veja alguns cartuns que Alberto está publicando em seu novo perfil: