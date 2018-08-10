Carnaval de Vitória: Ordem do desfile será sorteada neste sábado (11)

Há pouco menos de seis meses para o Carnaval 2019, os tamborins começam a esquentar e as escolas a se organizar para os desfiles no Sambão do Povo. Neste sábado (11), a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) realiza o sorteio da ordem dos desfiles de sábado do Carnaval de Vitória 2019. O evento, que contará com a presença das baterias, passistas, rainhas e intérpretes das agremiações, começa às 19h no Mercado São Sebastião, na Capital, e é aberto ao público. Além do sorteio, haverá também a apresentação da nova diretoria da Liesge.