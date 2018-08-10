Carnaval de Vitória: Ordem do desfile será sorteada neste sábado (11)

Há pouco menos de seis meses para o Carnaval 2019, os tamborins começam a esquentar e as escolas a se organizar para os desfiles no Sambão do Povo. Neste sábado (11), a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) realiza o sorteio da ordem dos desfiles de sábado do Carnaval de Vitória 2019. O evento, que contará com a presença das baterias, passistas, rainhas e intérpretes das agremiações, começa às 19h no Mercado São Sebastião, na Capital, e é aberto ao público. Além do sorteio, haverá também a apresentação da nova diretoria da Liesge.
Fazem parte do grupo especial, as escolas Independente de Boa Vista, Novo Império, Unidos de Jucutuquara, Pega no Samba, Mocidade Unida da Glória, Unidos da Piedade e Imperatriz do Forte.
SERVIÇO
Sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba do grupo especial
Local: Mercado São Sebastião (Jucutuquara, Vitória)
Data: sábado (11), a partir das 19h
PROGRAMAÇÃO
19h às 20h: Som Baixinho
20h às 21h: Grupo Samba Sim (Papinha)
21h05 às 21h20: Bateria Dandara com Imperatriz
21h25 às 21h40: Bateria Dandara com Pega no Samba
21h45 às 22h: Bateria Dandara com Novo Império
22h05 às 22h35: Apresentação da diretoria e sorteio da ordem do desfile
22h40 às 22h55: Bateria da Jucutuquara com a Piedade
23h às 23h15: Bateria da Jucutuquara com MUG
23h20 às 23h35: Bateria da Jucutuquara com Boa Vista
23h40 às 23h55: Bateria da Jucutuquara com Jucutuquara