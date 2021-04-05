Carlos Alberto de Nóbrega volta a gravar 'A Praça é Nossa' no SBT

Carlos Alberto de Nóbrega venceu o Covid-19 aos 84 anos Crédito: Reprodução Instagram / @calbertonobrega

Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, comemorou o fato de voltar a gravar A Praça é Nossa, no SBT, um ano após o anúncio de pandemia do novo coronavírus. O apresentador usou as redes sociais no sábado, dia 3, para dar a notícia aos internautas.

"Tirei a barba. Sabe por quê? Porque no dia 13 estou gravando o primeiro inédito do ano! Vamos começar tudo de novo. Fiquei mais jovem, fala a verdade, né?", brinca, em vídeo que publicou no Instagram.