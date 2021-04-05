Carlos Alberto de Nóbrega volta a gravar 'A Praça é Nossa' no SBT

Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, comemorou o fato de voltar a gravar A Praça é Nossa, no SBT, um ano após o anúncio de pandemia do novo coronavírus. O apresentador usou as redes sociais no sábado, dia 3, para dar a notícia aos internautas.
"Tirei a barba. Sabe por quê? Porque no dia 13 estou gravando o primeiro inédito do ano! Vamos começar tudo de novo. Fiquei mais jovem, fala a verdade, né?", brinca, em vídeo que publicou no Instagram.
O humorista foi internado no fim de fevereiro deste ano no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista após testar positivo para a covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues de Nóbrega, de 42 anos, já estava no local dois dias antes, também por causa do vírus. O casal já havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus e conseguiu se recuperar.