Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Carlos Alberto de Nóbrega volta a gravar 'A Praça é Nossa' no SBT

Apresentador de 'A Praça É Nossa' chegou a ficar internado por causa de coronavírus

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 13:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2021 às 13:03
Carlos Alberto de Nóbrega venceu o covid-19 aos 84 anos
Carlos Alberto de Nóbrega venceu o Covid-19 aos 84 anos Crédito: Reprodução Instagram / @calbertonobrega
Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, comemorou o fato de voltar a gravar A Praça é Nossa, no SBT, um ano após o anúncio de pandemia do novo coronavírus. O apresentador usou as redes sociais no sábado, dia 3, para dar a notícia aos internautas.
"Tirei a barba. Sabe por quê? Porque no dia 13 estou gravando o primeiro inédito do ano! Vamos começar tudo de novo. Fiquei mais jovem, fala a verdade, né?", brinca, em vídeo que publicou no Instagram.
O humorista foi internado no fim de fevereiro deste ano no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista após testar positivo para a covid-19. A esposa dele, a médica Renata Domingues de Nóbrega, de 42 anos, já estava no local dois dias antes, também por causa do vírus. O casal já havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus e conseguiu se recuperar.

Veja Também

Carlos Alberto de Nóbrega se recupera da Covid-19

Covid-19: aos 84, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com esposa

Carlos Alberto de Nóbrega tem bens penhorados por dívida, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Televisão SBT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados