Capixabas vão apresentar musical sobre o Brasil na Europa

55 integrantes da Companhia Musical Allegro, de Guarapari, no Espírito Santo, vão protagonizar no musical "Meu Brasil Brasileiro", que conta a história do Brasil, em vários países da Europa; maestro Inárley Carletti coordena os trabalhos Crédito: Companhia Musical Allegro/Divulgação

Um grupo de Guarapari coordenado pelo maestro Inárley Carletti, de 39 anos, vai passear pela história do Espírito Santo e do Brasil durante a apresentação do musical "Meu Brasil Brasileiro", que será apresentado em vários países da Europa durante um festival de lá. O espetáculo, que envolve 55 capixabas em cena, conta a história da cultura brasileira e valoriza símbolos do turismo capixaba. Os dançarinos, cantores e atores foram convidados pela organização de um festival europeu, mas tiveram que arcar com os custos da viagem.

Só de passagens aéreas, foram gastos aproximadamente R$ 600 mil. Quem pagou pelo custo foram os próprios integrantes do grupo e a Prefeitura de Guarapari, que colaborou com R$ 140 mil. "Mas nós estamos muito felizes em poder representar o Brasil para o mundo. Quando fomos convidados, tive o cuidado de passar em algumas cidades do País para conhecer mais da cultura de Norte a Sul para representá-la no espetáculo", destaca o maestro, que explica que o convite partiu das redes sociais.

Só as passagens chegaram à casa dos R$ 600 mil. Deste valor, tivemos uma colaboração da Prefeitura de Guarapari de R$ 140 mil e o restante somos nós que estamos bancando. A gente organizou bingo, rifa... Tudo o que puder imaginar para levantar dinheiro Inárley Carletti, maestro

De acordo com Inárley, o festival se interessou por uma apresentação que o grupo estava fazendo no Espírito Santo. Em Vitória, o Grupo Allegro - como é chamado - protagonizou em algumas sessões de "Sonhos Mágicos". "Mas quando soube que iríamos representar o País inteiro, remodulei o espetáculo para incluir todas as nossas regiões. Até decidi mudar o nome para 'Meu Brasil Brasileiro'. Depois que voltarmos de lá, no fim deste mês, pretendo fazer apresentações dessa nova montagem aqui", adianta.

Estamos orgulhosos em levar o Espírito Santo e o Brasil para o mundo Inárley Carletti, maestro

O espetáculo repaginado envolve os mais variados elementos que compreendem a arte cênica como um todo. Isso quer dizer que entre os integrantes há bailarinos, cantores, atores e dançarinos. Cada um também se adaptou, de uma forma ou de outra, para entrar no palco harmonizando com todo o roteiro que foi pensado. O mais novo integrante tem 12 anos de idade e o mais velho, 82.

Escolhi os elementos que usei no musical de forma a retratar todas as regiões do Brasil, de Norte a Sul do País. Tudo para fazer o pessoal de fora enxergar toda a nossa riqueza cultural Inárley Carletti, maestro

Neste sábado (10), o grupo capixaba vai seguir direto para Genebra, na Suíça, onde faz a primeira apresentação. De lá, vai para Viena, em seguida para Eslováquia e, talvez, terminarão a turnê em Praga, na República Checa. "Mas está tendo tempestade por lá, então, vai depender da condição climática", destaca. Um outro show será apresentado na França, antes ou depois da montagem da Suíça.

. Crédito: Companhia Musical Allegro/Divulgação

CENÁRIO ESTÁ NA BAGAGEM

Além dos componentes, a bagagem dos capixabas também está carregando o cenário que será montado durante os espetáculos da Europa. É que, como o custo já está sendo muito alto, qualquer forma de economizar é válida. "Cada um está levando duas malas. Em uma, colocou roupas, acessórios e objetos de uso pessoal. Na outra, levam um pouco de figurino e cenário", conta.

Durante os shows que farão fora do País, o grupo não arrecadará dinheiro, já que as entradas para as apresentações do festival que participarão são gratuitas.