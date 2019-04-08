Capixabas se reúnem para assistir última temporada de "Game of Thrones"

05/04/2019 - Com os amigos, Caio, Murilo e Cherryne vão se reunir na hamburgueria, criada após suas reuniões, para assistirem a última temporada de GOT Crédito: Fernando Madeira

Há oito anos, mais especificamente no dia 8 de maio de 2011, estreava "Game of Thrones". Nesse tempo, a série angariou fãs no mundo todo que aguardam ansiosos a estreia da última temporada da série de sucesso da HBO. Em todo o mundo, os aficcionados com os acontecimentos de Westeros e demais reinos se juntam para acompanhar cada capítulo e, além de "viver cada emoção", discutem suas teorias do que virá pela frente.

Exemplo disso é um grupo de moradores de Serra Sede que começou a assistir a série no início da sétima temporada. "Nós comentávamos em um grupo no WhatsApp sobre os episódios transmitidos. A euforia e empolgação eram unânimes. Até que, no domingo seguinte, tivemos a ideia de assistirmos juntos, com o objetivo das discussões e teorias não se arrastarem pelo WhatsApp. Com isso, acabou virando rotina. Todos os domingos estávamos na casa do Beto e assim fomos agregando cada vez mais integrantes”, afirma o farmacêutico Murilo do Carmo Zavaris, 26, um dos 12 integrantes do grupo de amigos.

Outras pessoas que também tiveram a ideia de começar a assistir juntos, foi o trio de estudantes Daniel Costa, 19 anos, Pedro Vitor, de 20 anos, e Ebran Huntington, de 19 anos. "Nós sempre acompanhamos a série e, como é a última temporada, foi algo especial. O Ebran sugeriu e eu topei abrir as portas da minha casa pra eles e espero que seja muito bom”, exclama Daniel.

ATÉ GEROU NEGÓCIO

Os encontros do grupo de Murilo se tornaram tão regulares e as discussões tão proveitosas que eles saíram do sofá e criaram um negócio juntos. A HumburGot, começou a existir nessas reuniões e passou a ser a hamburgueria número um pros fãs de "Game of Thrones", na Serra.

"Beto sempre gostou de churrasco e a gente fazia os hambúrgueres na churrasqueira da casa dele todo o domingo. Lá pro final da sétima temporada, os vizinhos dele começaram a perguntar se estávamos vendendo os hambúrgueres”, conta Cherryne Sonegheti Zambon, de 26 anos.

"Daí pensamos no nome HamburGot, montamos um cardápio temático e começamos a vender. Daí a temporada acabou, começamos a crescer, chamamos mais gente pra trabalhar... E hoje temos uma loja no Centro da Serra. Erramos e aprendemos muito nesse processo, e assim como John Snow: 'We know nothing'!”, complementa a empresária.

O QUE ESPERAR DA TEMPORADA

Não só no grupo de amigos de Murilo ou Daniel, mas o assunto do momento é ligado às apostas sobre o que vai acontecer nesta última temporada. Por enquanto, poucas informações foram reveladas, mas, mesmo assim, a especulação é alta.

"Às vezes, a gente não sabe o que esperar porque a série tem muitas reviravoltas. Tem gente que acha que, na guerra entre os vivos e os mortos, os White Walkers vão vencer, tem gente que acha que Daenerys vai vencer e ser a rainha de Westeros. O que a gente tem certeza é que muita gente vai morrer", adianta o médico Caio Lorenção Zavaris, de 26 anos, que se reunirá com Murilo e companhia.

Aposta arriscada da HBO, "Game of Thrones" tem um dos orçamentos mais caros da história, contando com grandes atores (e cachês grandes também), como Sean Bean ("Senhor dos Anéis"). Assim, muito se é especulado sobre a trama e, principalmente, o que vai acontecer durante a maior batalha já filmada.