Capixabas realizam musical inédito de Alice no País das Maravilhas

A bailarina Ana Luiza Lira interpreta Alice no espetáculo Crédito: Ana Paula Senna/Divulgação

Com um elenco das mais diferentes idades, a escola Pimenta Dance Ballet e Art realiza uma montagem inédita de Alice no País das Maravilhas. A versão musical da história da doce menina que vai parar em mundo mágico após ir atrás de um coelho será regida pelas batidas e compassos de diferentes estilos de dança e música.

A versão capixaba terá como inspiração a história clássica, do livro de Lewis Carroll publicado em 1865, e as duas adaptações da Disney: a animação, de 1951, e a live-action, de 2010. A ideia é mesclar todas essas versões e apresentar o resultado neste domingo (16), às 19h, na Arena Patrick Ribeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha.

A idealizadora do musical, Liviane Pimenta, destaca que haverá uma "diversidade surpreendente de estilos de músicas e danças, passando pelo RAP da ALICE criado especialmente para o musical, além do moderno e do clássico". Para mostrar toda essa diversidade, o espetáculo conta com uma equipe de aproximadamente 250 pessoas entre bailarinos profissionais, bailarinos amadores, professores, coreógrafos, diretores, produtores, figurinistas, costureiras, e designs.

O espetáculo ainda conta com ingresso solidário. Onde o valor sai a R$ 60, custo da meia-entrada, para todos que levarem um quilo de alimento não perecível. O total de alimentos arrecadados serão doados a instituições beneficentes.

Serviço

Alice O Musical

Quando: domingo (16), a partir das 19h





Onde: Espaço Patrick Ribeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha





Ingressos: R$ 60 (meia), todos que levarem 1kg de alimento não perecível pagam meia



