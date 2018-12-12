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DANÇA

Capixabas realizam musical inédito de Alice no País das Maravilhas

Espetáculo será apresentado neste domingo (16), em Vila Velha

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 19:04
A bailarina Ana Luiza Lira interpreta Alice no espetáculo Crédito: Ana Paula Senna/Divulgação
Com um elenco das mais diferentes idades, a escola Pimenta Dance Ballet e Art realiza uma montagem inédita de Alice no País das Maravilhas. A versão musical da história da doce menina que vai parar em mundo mágico após ir atrás de um coelho será regida pelas batidas e compassos de diferentes estilos de dança e música.
A versão capixaba terá como inspiração a história clássica, do livro de Lewis Carroll publicado em 1865, e as duas adaptações da Disney: a animação, de 1951, e a live-action, de 2010. A ideia é mesclar todas essas versões e apresentar o resultado neste domingo (16), às 19h, na Arena Patrick Ribeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha.
A idealizadora do musical, Liviane Pimenta, destaca que haverá uma "diversidade surpreendente de estilos de músicas e danças, passando pelo RAP da ALICE criado especialmente para o musical, além do moderno e do clássico". Para mostrar toda essa diversidade, o espetáculo conta com uma equipe de aproximadamente 250 pessoas entre bailarinos profissionais, bailarinos amadores, professores, coreógrafos, diretores, produtores, figurinistas, costureiras, e designs.
O espetáculo ainda conta com ingresso solidário. Onde o valor sai a R$ 60, custo da meia-entrada, para todos que levarem um quilo de alimento não perecível. O total de alimentos arrecadados serão doados a instituições beneficentes.
Serviço
Alice O Musical
Quando: domingo (16), a partir das 19h
 
Onde: Espaço Patrick Ribeiro, no estacionamento do Shopping Vila Velha
 
Ingressos: R$ 60 (meia), todos que levarem 1kg de alimento não perecível pagam meia
 
Pontos de Venda: nas lojas Metal Nobre e no site www.tudus.com.br

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