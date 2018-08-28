Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Capixabas fazem sucesso na Europa com 'Baile do GG'

Projeto leva funk autoral de capixabas a vários países, que se encantam com a produção do evento

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 18:40
George Santtos e Clebinho Chagas levam o Baile do GG a países da América Latina e Europa Crédito: Reprodução/Instagram @georgesanttosdj
Clebinho Chagas, de 33 anos, e George Santtos, de 29, são os "GGs" do Baile do GG. Com esse projeto, os capixabas estão dominando a cena musical do funk no Brasil e no mundo. Isso porque, ainda neste ano, eles se apresentarão em outros países da América Latina e na Europa.
O evento consiste em uma mistura de humor, música e performance, chamada pelos próprios idealizadores de um show de animação. Há três anos no mercado com esse mesmo produto, eles acreditam que tudo mudou quando os próprios MCs começaram a participar da programação.
Inspirado no Baile do Dennis, que já roda o País há anos, a versão capixaba já contabiliza um CD inédito com base no que é apresentado durante os eventos. "Nós passamos a perceber que o público gostava daquilo que a gente fazia, então apostamos em músicas nossas, também, o que deu super certo", enxerga Clebinho.
Em entrevista ao Gazeta Online, o "G" de Gnomo - apelido dado em alusão à sua altura -, Clebinho, destaca que hoje, o baile, é um resultado de três anos de experiência, já que o duo foi medindo a reação do público e moldando o evento a partir desses dados:
Como vocês criaram o Baile do GG?
O baile nasceu há três anos... A gente estava vendo que o funk estava rendendo muito. Víamos o Dennis DJ e ele foi o inspirador do nosso projeto. No início, contratávamos uma série de DJs para se apresentarem. Mas aí, nós começamos a fazer umas participações e percebemos que o público estava gostando muito. Eu subia no palco, brincava... E quando via, já estava há duas horas fazendo aquilo. Percebemos que o pessoal estava curtindo esse formato mais interativo, então começamos a apostar mais na nossa parte.
. Crédito: Assessoria/Comunicação
De início vocês já conseguiram se posicionar no mercado?
A gente ficou muito surpreso pelo momento que estávamos passando naquele início. As pessoas valorizavam muito o funk, estava uma onda muito forte. E tudo foi encaixando, porque nós também acreditamos que inovamos o evento na hora certa, com a inserção da nossa participação. O mais difícil foi vender isso para outros locais, porque nosso projeto é um show de animação, e explicar que um show de animação emplaca, tem venda, é difícil. Hoje, nosso show já ficou ainda mais encorpado, até com apresentações pirotécnicas
E não pensam em apostar no autoral?
Há dois anos, mais ou menos, vimos que o negócio estava precisando de mais música. Então, naquele momento, já começamos a pensar nisso, gravando canções nossas. Depois disso, não paramos mais de gravar. E essas músicas, que já compõem um CD disponível nas plataformas digitais, estão com milhares de visualizações e downloads
"Bumbum Trem Bala", gravado com KondZilla, é um desses sucessos...
Sim, com certeza. E o clipe também ficou muito legal, as pessoas gostaram bastante. A parte visual da música emplacou muito nas redes sociais e essa música, especificamente, tem mais de 250 mil downloads nas plataformas digitais. E acho que é um dos nossos maiores sucessos, até agora
E como ficam vocês nessa rotina de ponte aérea, agora partindo até para fora do País?
Brinco que estamos morando no Espírito Santo e em São Paulo agora (risos). Estamos com um escritório em cada lugar e tendo que dar conta de tudo. Mas está maravilhoso e dá para conciliar tudo bem. Agora nos preparamos para shows em outros países da América Latina e na Europa. Já fizemos show na Bolívia, no final de agosto deste ano, então já deu para sentir o que a galera de fora espera. Em setembro, vamos rodar o Brasil e ir até o Paraguai e Argentina, e em outubro vamos à Inglaterra, Espanha e Portugal
E como esperam que a Europa, por exemplo, recepcione o funk de vocês?
Já percebemos que os estrangeiros curtem a produção do show. Aqui no Brasil, é comum as pessoas se acabarem de dançar, mas lá fora o público fica encantado com a performance das bailarinas, com os efeitos do cenário, com o show pirotécnico. É uma visão diferente da que temos aqui no Brasil. Na Bolívia, já foi fantástico. Acho que é como se fosse uma peça, um espetáculo para eles, fora que o funk na Europa está muito em alta, né?
E já que acertaram nessa aposta, têm alguma aposta para o futuro?
Sim (risos). Agora também estamos estudando em como investir no bregafunk
E o que é bregafunk?
É um novo ritmo que, basicamente, mistura sertanejo e funk. O funk nem sempre funciona em todos os lugares, por exemplo: o funk de São Paulo não faz muito sucesso no Espírito Santo, como faz o som que é produzido no Rio. Então acho que esse bregafunk também vem para unir. E nós já estamos gravando algumas músicas nesse estilo
E existe algum artista em que vocês se inspiram hoje ou têm admiração?
Kevinho e Nego do Borel. Kevinho pelo profissionalismo. Ele leva o trabalho muito a sério, foca no canto, no trabalho dele. E Nego por ser cheio de atitude, cheio de loucura. Fora o Dennis DJ, que nos inspira desde o início
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados