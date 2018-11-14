Capixabas do No Seu Abracinho lançam seu primeiro clipe. Confira!

Banda No Seu Abracinho Crédito: Reprodução clipe ENTITY_quot_ENTITYO VerãoENTITY_quot_ENTITY

Um ano fazendo música para crianças sem subestimar as crianças. A banda No Seu Abracinho tem muito a comemorar (e a ser comemorada), e é por isso, com a missão de continuar levando alegria e cultura para a garotada, que Felipe, Vitor, Caetano e Eduardo estão produzindo um CD com oito músicas e cujo primeiro single, O Verão, acaba de ganhar um clipe. Além de entreter, a letra da música, a primeira autoral do quarteto, traz uma mensagem de amor e respeito ao próximo.

Segundo o guitarrista, e vocalista Vitor Lopes, compositor da canção, a música tem como tema as cidades praianas de Vitória e Vila Velha, algo que ficará nítido para quem conhece as duas cidades e assistir ao clipe. Criança gosta de sol e quer se divertir. O verão é uma época boa para isso, então, a sonoridade da música já nasceu com esse som praieiro, conta. Na música falamos sobre amor, carinho e respeito. As relações humanas passam pela educação e o conhecimento, então, a gente dialoga nesse sentido, acrescenta o músico, em entrevista ao Gazeta Online.

Para Vitor, o que a banda está desenvolvendo é algo diferente daquilo que os grandes nomes da MPB que se aventuraram pelas canções infantis vivenciaram. Enquanto Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Caetano Veloso lançavam apenas o áudio das músicas produzidas para as crianças, hoje, a influência do conteúdo audiovisual demanda outras produções do artista.

O audiovisual está muito presente na cultura brasileira. Quando pensamos em gravar o primeiro disco, refletimos e entendemos que para os tempos atuais não daria para lançar apenas a música. Por isso desenvolvemos o clipe, explica Vitor, que adianta detalhes do clipe: quatro personagens principais. Dois meninos e duas meninas, sendo que um deles é cadeirante.

Os arranjos de O Verão foram feitos pelo músico Rafael Rocha, um dos principais arranjadores de canções infantis no país. Ele tem uma sensibilidade muito grande e sabe como uma música toca o coração. Já trabalhou com Chico Buarque, Gilberto Gil e Elba Ramalho, ressalta Vitor.

Para Rafael, foi um privilégio trabalhar com a banda. A minha função é muito simples. Eles trazem as ideias muito frescas e o que faço é colocar dentro do programa musical aquilo que eles estão fazendo (risos). Pego a capacidade criativa deles e distribuo para outros instrumentos. O pessoal é maravilhoso, já criou tudo, avalia.

Nos shows que a No Seu Abracinho faz, abertos ao público, há a tradução das músicas para a língua brasileira de sinais (Libras). Mantendo a tradição, o clipe possui legenda descritiva do cenário e uma nova versão do clipe, com tradução por meio de libras, será lançado em breve. Vamos levar uma mensagem de inclusão social, através da música. Compomos para as crianças, mas primeiro temos o desafio de conquistar os adultos. Se eles gostarem, certamente vão colocar para as crianças ouvirem a música e assistirem ao clipe, afirma Vitor.

A música O Verão está disponível nas principais plataformas digitais. Já o clipe pode ser conferido no canal da banda no YouTube. O disco de estreia tem previsão de lançamento para maio de 2019, mas quem quiser conferir a banda formada por Vitor Lopes (violão), Felipe Amarelo (voz e guitarra), Caetano Monteiro (bateria) e Eduardo Lucas (trompete) antes, pode chegar na Praça dos Desejos no dia 24 de novembro, às 17 horas. Um programa para crianças e adultos.



