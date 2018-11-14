Capixabas do No Seu Abracinho lançam seu primeiro clipe. Confira!

Um ano fazendo música para crianças sem subestimar as crianças. A banda No Seu Abracinho tem muito a comemorar (e a ser comemorada), e é por isso, com a missão de continuar levando alegria e cultura para a garotada, que Felipe, Vitor, Caetano e Eduardo estão produzindo um CD com oito músicas e cujo primeiro single, O Verão, acaba de ganhar um clipe. Além de entreter, a letra da música, a primeira autoral do quarteto, traz uma mensagem de amor e respeito ao próximo.
Segundo o guitarrista, e vocalista Vitor Lopes, compositor da canção, a música tem como tema as cidades praianas de Vitória e Vila Velha, algo que ficará nítido para quem conhece as duas cidades e assistir ao clipe. Criança gosta de sol e quer se divertir. O verão é uma época boa para isso, então, a sonoridade da música já nasceu com esse som praieiro, conta. Na música falamos sobre amor, carinho e respeito. As relações humanas passam pela educação e o conhecimento, então, a gente dialoga nesse sentido, acrescenta o músico, em entrevista ao Gazeta Online.
Para Vitor, o que a banda está desenvolvendo é algo diferente daquilo que os grandes nomes da MPB que se aventuraram pelas canções infantis vivenciaram. Enquanto Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Caetano Veloso lançavam apenas o áudio das músicas produzidas para as crianças, hoje, a influência do conteúdo audiovisual demanda outras produções do artista.
O audiovisual está muito presente na cultura brasileira. Quando pensamos em gravar o primeiro disco, refletimos e entendemos que para os tempos atuais não daria para lançar apenas a música. Por isso desenvolvemos o clipe, explica Vitor, que adianta detalhes do clipe: quatro personagens principais. Dois meninos e duas meninas, sendo que um deles é cadeirante.
Os arranjos de O Verão foram feitos pelo músico Rafael Rocha, um dos principais arranjadores de canções infantis no país. Ele tem uma sensibilidade muito grande e sabe como uma música toca o coração. Já trabalhou com Chico Buarque, Gilberto Gil e Elba Ramalho, ressalta Vitor.
Para Rafael, foi um privilégio trabalhar com a banda. A minha função é muito simples. Eles trazem as ideias muito frescas e o que faço é colocar dentro do programa musical aquilo que eles estão fazendo (risos). Pego a capacidade criativa deles e distribuo para outros instrumentos. O pessoal é maravilhoso, já criou tudo, avalia.
Nos shows que a No Seu Abracinho faz, abertos ao público, há a tradução das músicas para a língua brasileira de sinais (Libras). Mantendo a tradição, o clipe possui legenda descritiva do cenário e uma nova versão do clipe, com tradução por meio de libras, será lançado em breve. Vamos levar uma mensagem de inclusão social, através da música. Compomos para as crianças, mas primeiro temos o desafio de conquistar os adultos. Se eles gostarem, certamente vão colocar para as crianças ouvirem a música e assistirem ao clipe, afirma Vitor.
A música O Verão está disponível nas principais plataformas digitais. Já o clipe pode ser conferido no canal da banda no YouTube. O disco de estreia tem previsão de lançamento para maio de 2019, mas quem quiser conferir a banda formada por Vitor Lopes (violão), Felipe Amarelo (voz e guitarra), Caetano Monteiro (bateria) e Eduardo Lucas (trompete) antes, pode chegar na Praça dos Desejos no dia 24 de novembro, às 17 horas. Um programa para crianças e adultos.