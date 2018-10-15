Capixaba transforma super-heróis dos quadrinhos em esculturas

Esculturas geek de artista capixaba Crédito: Gazeta Online

Cariacica, os personagens podem estar bem mais perto do que você imagina. É que ele recriou esses personagens infantis de uma forma bem palpável: em formato de esculturas. Certamente, você já teve na infância ou ainda tem um super-herói dos quadrinhos ou dos desenhos da TV preferido. Hoje, pelas mãos do capixaba Luiz Rafael Nunes, de, os personagens podem estar bem mais perto do que você imagina. É que ele recriou esses personagens infantis de uma forma bem palpável: em formato de esculturas.

Luiz Rafael tem um acervo de cerca de 40 personagens como o Batman, os X-Men, a Sheera, os Transformers e outros. A paixão por retratar super-heróis começou bem cedo, logo na infância do artista.

"Quando eu tinha cinco anos comecei a desenhar. Sempre com o tema de super-heróis. Aos 10, já modelava as primeiras esculturas e desde então venho acumulando trabalhos. É algo que é minha vida, não consigo viver sem", resume o designer gráfico e fotográfico.

Espírito Santo, como o Batman na Praça Costa Pereira, o Goku voando próximo ao Convento da Penha, os X-Men na praça de Itacibá e o líder dos Transformers na Segunda Ponte. Neste acervo, Luiz Rafael reúne algumas esculturas que dialogam com pontos turísticos do, como o Batman na, o Goku voando próximo ao, os X-Men na praça dee o líder dos Transformers na

"Gosto de fazer essa relação dos super-heróis com locais do Espírito Santo. Também tenho trabalhos que trazem poesia e ditados populares. É uma forma de incentivar a criança a ler. Tem muito adulto que também curtem esse tipo de personagem", comenta.

Os super-heróis estão à venda e os valores vão de R$150 a R$2,6 mil. Luiz Rafael explica que usa materiais reciclados em algumas esculturas. "Eu utilizo de resina, massa epóxi, fibra de vidro, tinta e verniz. Tenho duas que foram feitas somente com material reciclado. Algumas ainda estão sendo finalizadas, mas muitas já podem ser adquiridas, caso haja interesse", destaca.

Uma das esculturas de maior destaque é o busto do Hulk com 1m, além da escultura do Sentinela de X-men com 1,70m. O DeLorean, o modelo de carro do filme De Volta Para o Futuro, na cidade de Matilde também merece uma atenção especial.

Eu me baseio sempre em uma imagem para ter uma referência. O desafio mesmo é transpor a dimensão da imagem para a escala de uma escultura, o acabamento deve ser perfeito para que a obra fique o mais próximo do real porque estou lidando com um tema que desperta paixões no público em geral e no mundo nerd, explica.