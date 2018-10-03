Capixaba lança single com apoio de Lulu Santos

Patrícia Ilus lança clipe de "Revolucionou" em Vitória Crédito: Patrícia Ilus/Divulgação

Nesta quarta-feira (3), Patrícia Ilus, de 38 anos, vai lançar "Revolucionou" - primeira música em que se arrisca no funk e na militância -, em festa que acontece no Spirito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória. O clipe, para a alegria da capixaba, já foi visto, em parte, por Lulu Santos, que elogiou o trabalho da artista. A canção trata do feminismo, das questões da mulher hoje em dia e também das causas LGBT. A produção contou com participação da companhia de dança Vitória Street Dance e da escritora Meiriele Lemos, além de direção de Marcos Luppi.

Em vídeo enviado à cantora, Lulu destacou: Fiquei encantado sobre o seu trabalho e engajamento na questão da violência doméstica feminina e também das causas LGBT. Então, estamos juntos. Parabéns! Você canta muito bem. Eu viro a cadeira para você". Assista:

Patrícia destaca que foi uma grande surpresa receber o vídeo. Segundo ela, o registro foi feito pela mãe de uma aluna, que mostrou o teaser do clipe de "Revolucionou" para o técnico do The Voice Brasil, em uma oportunidade que teve fora do Espírito Santo de se encontrar com o cantor. "A mãe dessa aluna estava no mesmo hotel do Lulu. Quando conseguiu, foi falar com ele e, entre as conversas, decidiu mostrar meu teaser. Ele elogiou e ela pediu para gravar para me mostrar", esclarece.

De acordo com ela, os elogios são um gás para seguir nesse novo propósito em que decidiu apostar, em seu primeiro trabalho no funk. "Escolhi o funk até pela mensagem de liberdade que ele carrega. E, hoje em dia, as pessoas estão muito mais abertas, fora que é um ritmo divertido, que não dá para ouvir e ficar parado. O brasileiro gosta", conclui, brincando: "Eu já compus antes em uma linha mais romântica, mas a vida foi me transformando".

Formada em Física, Patrícia começou a flertar com a música em 2000, quando tinha 20 anos. De lá para cá, foi se aperfeiçoando na técnica e, além de avaliar o funk positivamente, ela confidencia que tem um amor pessoal ao gênero. "Por dois motivos. Com essa coisa de ele ser divertido, hoje há uma abertura muito grande das pessoas em relação a ele, todo mundo ouve. Também me motiva o fato de, atualmente, as músicas feministas serem apresentadas no rap, hip hop, que são ritmos mais pesados. Então, eu vi essa lacuna no mercado e, desde o ano passado, decidi que essa seria a minha frente de trabalho", explica.

A música fala totalmente de várias pautas do feminismo, da retomada do nosso poder, que nossa roupa não autoriza ninguém a nos tocar... Fala do silenciamento que a mulher foi obrigada a ter por muito tempo, que a nossa história ninguém contou. E que agora é o momento de acabar com todas essas coisas Patrícia Ilus, cantora

"Abordando o tema, vejo que já evoluímos muito, mas ainda temos muito o que conquistar", diz a artista, se referindo ao tema de sua nova canção. Ela avalia que hoje as mulheres votam, trabalham com igualdade e até ocupam postos que antes eram majoritariamente, apenas, masculinos. "Têm estudos que mostram que a equidade, para valer, só vai chegar daqui a 200 anos. É por isso que precisamos resistir, principalmente em tempos como o atual, em que parece que ninguém tem mais receio de dizer que é machista", afirma.

Confira, em primeira mão, o teaser de "Revolucionou", de Patrícia Ilus:

SERVIÇO

Show e lançamento do videoclipe "Revolucionou", de Patricia Ilus

Onde: Spirito Jazz (Rua Madeira de Freitas 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória)

Quando: quarta-feira (3), a partir das 21h