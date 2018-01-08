NEGÓCIOS

Capixaba é um dos donos da 3ª maior promotora de shows do mundo

Marcus Buaiz volta ao entretenimento na holding que já tem festival marcado para o primeiro semestre

Publicado em 8 de janeiro de 2018 às 14:57 - Atualizado há 6 anos

Marcus Buaiz está de volta ao mundo do entretenimento Crédito: Acervo Pessoal

O capixaba Marcus Buaiz está de volta ao mundo do entretenimento. Ele se uniu a Move Concerts, a maior promotora de eventos de shows do Brasil, e Workshow para criarem a holding WMM Company, que já nasce como uma das maiores holdings de entretenimento da América Latina. Segundo noticiado pelo colunista Maurício Lima, da revista "Veja", a fusão aconteceu em dezembro, formando a terceira maior promotora de shows do mundo.

Se juntarmos o número de ingressos vendidos por cada uma empresa separada em 2017, chegamos ao um número maior que 2 milhões. E a nova empresa anuncia o primeiro festival já para o primeiro semestre deste ano.

O “Skuta Festival” será no dia 5 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, com 12 atrações. Até o momento, estão confirmados Henrique & Juliano, Dennis, Maiara & Maraisa, Marilia Mendonça, Leo Santana. Também terá atração internacional.

