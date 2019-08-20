Capixaba Dan Abranches passa da fase de batalhas do The Voice Brasil

Dan Abranches avançou mais uma etapa no "The Voice Brasil". Nesta terça-feira (20), o capixaba venceu Carol Coutas na fase de batalhas. Eles cantaram a música "Try", de Janis Joplin, e Lulu Santos escolheu Dan para seguir em seu time.
"Mais um dia de batalhas. Estou muito feliz por ter ganhado e muito triste por ver a Carol sair. A gente fez uma amizade muito foda nestes dias. Mas eu estou feliz de poder participar mais do programa porque conheci pessoas maravilhosas aqui", comemorou Dan, num vídeo publicado no Twitter do "The Voice Brasil".
Nas Audições às Cegas, Carol e Dan viraram as cadeiras de Lulu Santos e de Michel Teló. Ambos escolheram seguir no time do roqueiro. Na primeira fase, Carol Coutas de 32 anos, interpretou “Brasil”, de Gal Costa, já Dan Abranches, de Vitória, interpretou “Believer”, da banda Imagine Dragons.