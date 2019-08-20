TELEVISÃO

Capixaba Dan Abranches passa da fase de batalhas do The Voice Brasil

Ele disputou a vaga com Carol Coutas, cantando a música "Try", de Janis Joplin

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 20:12

Redação de A Gazeta

Carol Coutas e Dan Abranches cantam "Try" no 'The Voice Brasil': Crédito: Artur Meninea/Gshow
Dan Abranches avançou mais uma etapa no "The Voice Brasil". Nesta terça-feira (20), o capixaba venceu Carol Coutas na fase de batalhas. Eles cantaram a música "Try", de Janis Joplin, e Lulu Santos escolheu Dan para seguir em seu time.
"Mais um dia de batalhas. Estou muito feliz por ter ganhado e muito triste por ver a Carol sair. A gente fez uma amizade muito foda nestes dias. Mas eu estou feliz de poder participar mais do programa porque conheci pessoas maravilhosas aqui", comemorou Dan, num vídeo publicado no Twitter do "The Voice Brasil".
Nas Audições às Cegas, Carol e Dan viraram as cadeiras de Lulu Santos e de Michel Teló. Ambos escolheram seguir no time do roqueiro. Na primeira fase, Carol Coutas de 32 anos, interpretou “Brasil”, de Gal Costa, já Dan Abranches, de Vitória, interpretou “Believer”, da banda Imagine Dragons.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

