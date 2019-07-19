CINEMA

Capixaba "Da Curva Para Cá" é selecionado para a III Mostra Sesc de Cinema

Filme dirigido por João Oliveira foi gravado em Vitória, com elenco composto integralmente por atores residentes no chamado "Território do Bem"

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:24 - Atualizado há 6 anos

Cena do curta capixaba "Da Curva Prá Cá" Crédito: Divulgação/Bangladesh Filmes

O curta-metragem capixaba "Da Curva Pra Cá" foi um dos selecionados para a III Mostra Sesc de Cinema. Os filmes participantes serão exibidos a partir de novembro, nas unidades do Sesc. Alguns circularão nacionalmente, outros apenas nos Estados de origem. A programação ainda não foi divulgada.

Dirigido por João Oliveira, o filme foi exibido no Festival de Cinema de Vitória de 2018. Na trama, a história de Dudu (Josué Corrêa Silva), um jovem que se sente preso na rotina repetitiva da vida adulta.

"Da Curva Pra Cá" foi filmado na comunidade do Jaburu, em Vitória, com elenco composto inteiramente por atores residentes no chamado "Território do Bem" (região urbana que contempla os bairros de Itararé, Bairro da Penha, São Benedito, Jaburu, Floresta, Bonfim, Consolação e Engenharia).

Ao todo, a III Mostra Sesc de Cinema selecionou 42 filmes, entre longas, médias e curta metragens, provenientes de todas as regiões do país. Desse total, foram classificados seis títulos de cada região, exceto o Nordeste, que indicou oito. (Confira a lista no fim da matéria)

As obras vão compor o panorama nacional, junto com produções infanto-juvenis selecionadas a parte. Os demais filmes classificados serão exibidos em suas regiões. Com apenas três anos de existência, a Mostra Sesc de Cinema se firma como importante iniciativa de valorização da produção audiovisual do país, tendo registrado recorde de inscritos este ano: 1,2 mil filmes.

"A ideia é incentivar e divulgar, cada vez mais, a produção cinematográfica nacional que não chega ao circuito comercial, contribuindo, assim, para a promoção e o lançamento de artistas de todo o país", ressalta Marco Aurélio Fialho, analista de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

CONFIRA OS 42 FILMES SELECIONADOS

REGIÃO NORTE

Curta: Chamando os Ventos: por uma cartografia dos assobios (PA)

Longa: A Besta Pop (PA)

Médias: Francisco (AC); O Céu dos índios Desâna e Tuiuca (AM); No Rio das Boboletas (AM); Vozes da memória (RO)

Infanto-Juvenil: Icamiabas – Moqueca (PA)

REGIÃO NORDESTE

Longas: Mateus (PE); Ilha (BA); Orin: música para os Orixás (BA); Estrangeiro (PB)

Curtas: Aurora (SE); Aqueles Dois (CE); Rasga Mortalha (PB)

Médias: Tipoia (AL)

Infanto-Juvenil: Clandestino (SE)

CENTRO-OESTE

Longas: Parque Oeste (GO)

Curtas: Quilombo Mata Cavalo (MT)

Médias: Majur (MT); Guará (GO); Entre Parentes (DF); A Praga do Cinema Brasileiro (DF)

Infanto-Juvenil: O Malabarista (GO); Lili`s Hair (GO); A Câmera de João (GO)

REGIÃO SUDESTE

Longas: Navios da Terra (MG); Fabiana (SP)

Curtas: Plano Controle (MG)

Médias: Da Curva Prá Cá (ES); Jéssika (RJ); Do Outro Lado (SP)

Infanto-Juvenil: Poética de Barro (MG); Hornzz (RJ); Cravo, Lírio e Rosa (RJ); Parda (RJ)

REGIÃO SUL

Longas: Abrindo as Janelas do Tempo (SC); Euller Miller entre dois mundos (PR)

Curtas: Almofada de Penas (SC)

Médias: Quando as coisas se desmancham (PR); Isso me faz pensar (RS); Catadora de gente (RS)

Infanto-Juvenil: Vivi Lobo e o quadro mágico (PR)

