Cantora Ludmilla grava funk com rapper Cardi B

'Já podemos adiantar que vem sucesso por aí', diz assessoria da brasileira

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:37 - Atualizado há 6 anos

Ludmilla grava música com Cardi B Crédito: Renata Meirelles

A cantora Ludmilla, 24, passou a madrugada desta quinta-feira (17) em Nova York, gravando um novo single com a rapper norte-americana Cardi B, 27.

Os fãs desconfiaram da parceria ao ver stories no perfil do Instagram de Ludmilla e Cardi B, e a informação foi confirmada na manhã desta terça pela assessoria da brasileira. "Já podemos adiantar que vem um funk sucesso por aí", diz a equipe de Lumilla.

Nas imagens publicadas em seu Instagram, Lud escreveu que esta foi a "Madrugada mais feliz da minha vida", marcando o perfil da colega cantora. "É a coisa mais linda cantando 'Flash' em português! Eu te amo, Cardi B".

Cardi B também tem um projeto com Anitta, que deverá ser lançado em breve. As duas apareceram juntas em algumas ocasiões neste ano, e foi confirmado em agosto que elas estavam definindo a faixa que cantariam.

Pelo Twitter, Cardi B contou que estava ao lado de Anitta e afirmava que ela era incrível. "Fiquei tímida", disse. "Encontrei a minha alma gêmea".

A canção deve conter também um trecho inédito cantado na voz do falecido Mr. Catra. Anitta ainda prometeu que doaria os direitos autorais para a família dele.

