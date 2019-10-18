Home
Cancelado, show de Eduardo Costa no ES gera polêmica entre empresários

Show seria nesta sexta-feira (18), em Vitória. Casa onde apresentação aconteceria diz que show era produzido por empresas terceiras

Imagem de perfil de Erik Oakes

Erik Oakes

Editor do HZ / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 19:38

 - Atualizado há 6 anos

Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado

O show de Eduardo Costa, que seria realizado nesta sexta-feira (18), no Espaço Patrick Ribeiro, no aeroporto, em Vitória, foi cancelado. O aviso foi feito pelo Instagram da casa de shows quatro horas e meia antes da apresentação.

"Com imenso pesar o Espaço Patrick Ribeiro informa que o show do Eduardo Costa, que seria realizado no local hoje, dia 18 de outubro de 2019; foi cancelado. Se tratava de um evento produzido por empresas terceiras (Nelinho Miranda Produções e Fatto Entretenimento), com o aluguel da casa, e o cancelamento se fez necessário pelo não cumprimento do contrato estabelecido", diz trecho da nota.

Com imenso pesar o Espaço Patrick Ribeiro informa que o show do Eduardo Costa, que seria realizado no local hoje, dia 18 de outubro de 2019; foi cancelado. Se tratava de um evento produzido por empresas terceiras (Nelinho Miranda Produções e Fatto Entretenimento), com o aluguel da casa, e o cancelamento se fez necessário pelo não cumprimento do contrato estabelecido. . Ressaltamos que a partir da segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019, será iniciado o processo de reembolso dos ingressos adquiridos nos pontos de venda físicos e online. . Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas aos fãs do cantor e ao público em geral. Mais informações em horário comercial no Whatsapp (27) 99707-0714.

POLÊMICA

A informação foi confirmada pela produção do cantor. "Quebra de contrato. Está tudo especificado na nota do Patrick", explicou a produtora por telefone ao Divirta-se.

Porém, a nota gerou desconforto entre os empresários citados. A reportagem entrou em contato com Nelinho Miranda e Cícero Ribeiro, proprietários das empresas acusadas de quebrarem o contrato. Ambos dizem que a contratação estava por conta de Patrick Ribeiro, uma vez que eles cancelariam o contrato há 12 dias e o dono do espaço na área do aeroporto se dispôs a assumir a produção do espetáculo.

"O show passou a ser dele há 12 dias. A gente tinha cancelado por poucas vendas, mas ele disse que assumia o show. A gente pegou umas contas para ajudar, mas para nossa surpresa, ele cancelou no dia e mandou esta no Instagram, colocando como nossa responsabilidade", disse Cícero por telefone.

Nelinho disse que foi pego de surpresa. O empresário, que está em Linhares produzindo o show de Gusttavo Lima, parecia decepcionado com a atitude de Patrick. "O show não tem mais nada a ver comigo. Toda parte de contrato foi assumida pelo Patrick Ribeiro há 12 dias", disse ele.

REEMBOLSO

Procurado, Patrick Ribeiro não foi encontrado pela reportagem. Ainda na nota publicada, o espaço pede desculpas pelo cancelamento e informa sobre o reembolso para os fãs que compraram os ingressos.

"Ressaltamos que a partir da segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019, será iniciado o processo de reembolso dos ingressos adquiridos nos pontos de venda físicos e online. Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas aos fãs do cantor e ao público em geral. Mais informações em horário comercial no WhatsApp (27) 99707-0714", finaliza.

