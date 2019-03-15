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TELEVISÃO

Campeão do Big Brother italiano visita o reality brasileiro

Alberto Mezzetti, o 'Tarzan', venceu edição italiana no ano passado

Publicado em 

15 mar 2019 às 17:24

Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:24

15/03/2019 - Italiano Alberto Mezzetti, 34, que vai passar alguns dias no BBB 19 Crédito: Divulgação
Os participantes do Big Brother Brasil 19 terão um convidado inesperado nos próximos dias, que deverá passar um período com eles. O italiano  Alberto Mezzetti, 34, conhecido como Tarzan, ganhou a versão italiana do reality no ano passado e agora deverá movimentar a versão brasileira. 
"Sempre tive muita vontade de conhecer o Brasil. Estar no país e ainda ter a oportunidade de passar um tempo no Big Brother é mais que um sonho. Vou ter a oportunidade de sentir como vive o brasileiro, conhecer mais a cultura", afirmou ele em comunicado divulgado pela Globo nesta quinta (14). 
A emissora não informou o dia exato da entrada do novo "brother" no programa nem quantos dias ele ficará confinado, mas afirmou que o novo convidado era considerado "extravagante, um pouco louco e inocente" durante sua participação no Big Brother italiano. 
Alberto afirmou que acha "o povo brasileiro muito parecido com o italiano" e que não exclui a hipótese de ter um romance na casa. "Como não resisto às tentações, prefiro não ter relacionamentos sérios. Na casa, quero me relacionar com todo o grupo e, se gostar de alguma menina, por que não arriscar?"
O "brother" italiano não é a única surpresa que os participantes terão nos próximos dias. Nesta sexta (15), a cantora Iza é a convidada para a festa da casa. Essa é a primeira vez que a artista participa do programa, que já recebeu nesta edição a dupla Cat Dealers, na Festa Neon, e Preta Gil, no Carnaval.
15/03/2019 - Italiano Alberto Mezzetti, 34, que vai passar alguns dias no BBB 19 Crédito: Divulgação

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