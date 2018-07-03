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Camila Cabello fará quatro shows no Brasil em outubro

Turnê vai passar por Porto Alegre, São Paulo, Uberlândia e Curitiba

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 12:10
Camila Cabello Crédito: Reprodução/Instagram @camila_cabello
Os fãs de Camila Cabello podem comemorar: a cantora virá ao Brasil para quatro shows em outubro. A informação foi divulgada pela própria cantora em uma publicação no Twitter na noite desta segunda-feira, 2.
"Brasil gostosas!!! Estou chegando!", tuitou Camila e postou no Instagram, junto a uma imagem contendo as datas da turnê Never be The Same Brasil 2018.
O primeiro show será no dia 11 de outubro, em Porto Alegre (RS). No dia 13, ela chega a Uberlândia (MG), no dia seguinte em São Paulo e finaliza a turnê em Curitiba (PR), no dia 16. Ainda não foram divulgados em quais locais as apresentações serão realizadas nem quando os ingressos começam a ser vendidos.
Apesar de ter causado felicidade em muitos fãs, a notícia também surpreendeu os cariocas, que reclamam por a turnê não incluir o Rio de Janeiro nem nenhuma capital do nordeste, como Fortaleza e Recife.

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