Cachoeiro seleciona obras para nova data do VIII Salão de Artes

Salão das Artes de Cachoeiro será realizado no segundo semestre de 2019 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

O VIII Salão de Artes Levino Fanzeres, previsto para o fim de fevereiro deste ano, teve sua data adiada. Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, o evento será realizado de 27 de setembro a 1º de novembro, no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro da cidade.

"Na época o edital de seleção de avaliadores (em 2018), não foi obtido o volume desejado de inscrições, o que levou a SEMCULT a refletir sobre o processo. Optou-se, então, por cancelar o edital que estava publicado e adiar o salão de artes. Neste intervalo, a SEMCULT revisou o edital e aproveitou para implementar melhorias na forma de seleção, alterando algumas cláusulas", explicou a prefeitura por meio de nota.

O Salão é uma vitrine para artistas locais exporem seus trabalhos no Palácio Bernardino Monteiro. Para preencher o espaço, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para artistas visuais que desejam expor suas obras no evento. As três melhores ganharão prêmios em dinheiro.

Podem participar artistas de todo o país, nas modalidades de pintura, gravura, desenho, fotografia, intervenção urbana e escultura. As obras devem dialogar com o tema da mostra competitiva: "O Homem em progresso: o cotidiano em evolução".

A exposição ficará em cartaz na Sala Levino Fanzeres, no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro da cidade. Na solenidade de abertura, serão premiadas as três melhores obras escolhidas pela comissão. A vencedora receberá o prêmio no valor de R$ 3.594,80. Já o segundo e terceiro lugar receberão, respectivamente, R$ 2.175,80 e 1.437,92.

Os visitantes da exposição também terão a oportunidade de eleger o melhor trabalho. Ao eleito, será entregue o troféu "Levino Fanzeres".