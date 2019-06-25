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ARTES

Cachoeiro seleciona obras para nova data do VIII Salão de Artes

Evento será realizado de 27 de setembro a 1º de novembro, no Palácio Bernardino Monteiro

Publicado em 

25 jun 2019 às 11:22

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 11:22

Salão das Artes de Cachoeiro será realizado no segundo semestre de 2019 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro
O VIII Salão de Artes Levino Fanzeres, previsto para o fim de fevereiro deste ano, teve sua data adiada. Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, o evento será realizado de 27 de setembro a 1º de novembro, no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro da cidade.
"Na época o edital de seleção de avaliadores (em 2018), não foi obtido o volume desejado de inscrições, o que levou a SEMCULT a refletir sobre o processo. Optou-se, então, por cancelar o edital que estava publicado e adiar o salão de artes. Neste intervalo, a SEMCULT revisou o edital e aproveitou para implementar melhorias na forma de seleção, alterando algumas cláusulas", explicou a prefeitura por meio de nota.
O Salão é uma vitrine para artistas locais exporem seus trabalhos no Palácio Bernardino Monteiro. Para preencher o espaço, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para artistas visuais que desejam expor suas obras no evento. As três melhores ganharão prêmios em dinheiro.
Podem participar artistas de todo o país, nas modalidades de pintura, gravura, desenho, fotografia, intervenção urbana e escultura. As obras devem dialogar com o tema da mostra competitiva: "O Homem em progresso: o cotidiano em evolução".
A inscrição é feita via internet, pelo e-mail [email protected], e vai até o dia 25 de julho. Para isso, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível aqui. Os trabalhos serão selecionados por uma comissão técnica formada por três avaliadores, também escolhidos por meio de edital de chamamento.
A exposição ficará em cartaz na Sala Levino Fanzeres, no Palácio Bernardino Monteiro, no Centro da cidade. Na solenidade de abertura, serão premiadas as três melhores obras escolhidas pela comissão. A vencedora receberá o prêmio no valor de R$ 3.594,80. Já o segundo e terceiro lugar receberão, respectivamente, R$ 2.175,80 e 1.437,92.
Os visitantes da exposição também terão a oportunidade de eleger o melhor trabalho. Ao eleito, será entregue o troféu "Levino Fanzeres".
"Com o Salão de Artes Levino Fanzeres, queremos incentivar a produção artística na cidade, promover o intercâmbio da nossa classe artística com as de outras regiões do país e, ainda, possibilitar ao cachoeirense o contato com a arte produzida localmente e em nível nacional, num esforço voltado à formação de público para esse tipo de expressão artística", afirma a secretária de Cultura e Turismo do município, Fernanda Martins.
O edital de chamamento público, com todas as informações sobre o VIII Salão de Artes Levino Fanzeres, está disponível no site da prefeitura de Cachoeiro.

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