Cachoeiro recebe festival de rock e gastronomia em outubro

Entre os dias 26 e 27 de outubro Cachoeiro de Itapemirim vai sediar o Cachoeiro Rock Festival. O evento, que acontece no Timbó Place e promete movimentar o cenário musical do Sul do Espírito Santo, vai ter shows de rock, gastronomia e apresentações especiais na programação.
Ao todo o evento contará com oito bandas de rock, entre elas Dona Zazá, amanita Flying Machine, Over The Raze e Chico Vin Diesel. Na sexta (26), o festival será de 17h à 01h e no sábado (27), de 14h à 01h.
Além dos shows e da gastronomia, que inclui burgers, churrasco americano e cervejas artesanais, haverá também um espaço kids e exposição de carros antigos, facas especiais e materiais de churrasco.
De acordo com um dos organizadores, Rodrigo Moulin, o objetivo do evento é agitar a cena cultural de Cachoeiro de Itapemirim colocando a cidade na rota dos festivais de rock. Os inúmeros e talentosos artistas da cidade e do estado merecem um espaço exclusivo com tudo que tenha tudo a ver com o espírito rock, comenta.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (26)
22h - Polifonia
00h - Dona Zazá
SÁBADO (27)
16h - Banda Marra
18h - Chico Vin Diesel
20h - Over The Raze
22h - Metrópole
00h - Amanita Fly Machine
SERVIÇO
Cachoeiro Rock Festival
Local: Timbó Place (R. Timbó, Cachoeiro de Itapemirim)
Data: 26 e 27 de outubro, das 17h à 1h e das 14h à 1h, respectivamente
Ingressos: R$ 20 (por dia); R$ 35 (passaporte para os dois dias) - Vendas por meio do sympla.com.br