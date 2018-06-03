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CINEMA

Cachoeiro recebe a 4ª edição do Festival de Cinema Ambiental

Oito filmes disputam o Sino de Ouro nos próximos dias 8 e 9 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 11:21

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 11:21

O distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, será o centro de discussão do cinema ambiental e sustentável. Nos dias 8 e 9 de junho, o local recebe a 4ª edição do Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema), único em execução com a temática sobre o Meio Ambiente no Estado.
O evento tem como objetivo debater sobre as carências dos recursos naturais e importância da sustentabilidade e preservação da natureza, além de reconhecer a produção audiovisual destinada ao relacionamento com o meio ambiente nas mais diversas formas. Cineastas mineiros lideram, com três produções, a indicação dos curtas que concorrem ao Sino de Ouro, principal honraria do Cine.Ema dada para as melhores produções audiovisuais nas categorias animação, documentário e ficção. O troféu é uma criação do artista plástico Bruno Salvador.
Sino de Ouro, o troféu para os vencedores do Cine.Ema Crédito: Divulgação/Cine.Ema
Disputam a premiação os filmes "Pedro e o Velho Chico", de Renato Gaia, "Tembîara", de Jackson Abacatu, "A garota que reciclava sonhos", de Patrick Moysés, "A Horta", de Carla Leoni e Richard Dantas, "Desbrava", de Gustavo Girotto, "Latossolo", de Michel Santos, "Nanã", de Rafael Amorim, e "Cisternas nas escolas", de Tiago Vieira dos Santos. Ao todo, foram cerca de 100 inscritos entre os da mostra competitiva e os da não-competitiva para uma reflexão cultural e de educação ambiental a partir do tema "Cadê a árvore que tava aqui?".
INTERCÂMBIO
Além de levar para o público uma seleção super bacana de curtas com a abordagem sustentável, o Cine.Ema também proporciona um verdadeiro intercâmbio entre cineastas de vários cantos do país. Para se ter ideia, nesta edição do evento, há concorrentes de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pernambuco, que vão se juntar aos capixabas que sempre prestigiam a grande festa do cinema ambiental.
Empolgado para o início do festival, o cineasta mineiro Renato Gaia diz que sempre que pode prestigia esses eventos, pois vê uma grande oportunidade de troca com outros diretores. "Quando a gente vê filmes de outros diretores, temos vontade muito grande de trocar ideias e olhares, e esses festivais permitem essa interação", destaca. Para ele, é gratificante ter a chance de conhecer além dessas pessoas, que como ele, fazem e vivem o cinema. "Passamos a conhecer não apenas as pessoas, mas a entender melhor a sua obra", diz.
Tânia Caju, administradora do Cine.Ema Crédito: Fernando Madeira
NOVIDADE E HOMENAGEADO
A grande novidade desta edição do evento é o Cine.Eminha, uma mostra de cinema ambiental infantil, que também está com uma programação super bacana, exclusiva e gratuita para a criançada.
O roteirista, diretor e fotógrafo Orlando Bomfim Netto, de 77 anos, será homenageado na quarta edição do Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema). Orlando foi o primeiro cineasta a registrar sistematicamente, a partir da decada de 1970, aspectos da cultura do Espirito Santo em documentarios que se tornaram pecas valiosas do patrimonio historico e da cinematografia capixaba.
Entre as produções feitas no estado se destacam também dois trabalhos premiados de temática ambiental: Itaúnas  Desastre ecológico (1979) e Augusto Ruschi Guainumbi (1979). Os filmes vão ser exibidos durante o Cine.Ema, nos dias 8 e 9 de junho de 2018.
SERVIÇO
4º Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo (Cine.Ema)
Quando: 8 e 9 de junho
Onde: Na Praça José Gava, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim
Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
8 de Junho (sexta)
19h  Feira da Associação dos Moradores Empreendedores de Burarama
20 - Mostra Competitiva de Curtas (Parte 1)
A Horta, de Carla Leoni e Richard Dantas (SP), fic, 12min
Pedro e o Velho Chico, de Renato Gaia (MG), ani, 18min
Desbrava, de Gustavo Girotto (SP), doc, 8min
Latossolo, de Michel Santos (BA) híbrido, 18min
21h - Mostra homenagem Orlando Bomfim
Augusto Ruschi Guaianumbi (35mm, 1979, cor, 12)
Itaúnas: Desastre Ecológico (35mm, 1979, cor, 9)
22h - Show com Kátia Rocha e Banda
09 de Junho (sábado)
19h  Feira da Associação dos Moradores Empreendedores de Burarama
19h30 - Mostra Competitiva de Curtas (Parte 2)
Nanã, de Rafael Amorim (PE), fic, 25min
Tembîara, de Jackson Abacatu (MG), ani, 10min
Cisternas nas escolas, de Tiago Vieira dos Santos (GO/BA), doc,18min
A garota que reciclava sonhos, de Patrick Moysés (MG) fic, 25min
21h30 - Premiação Cine.Ema
22h - Show com Trio Maracá
Programação Cine.Eminha
8 de junho
9h, Na escola Wilson Resende
Cine.Eminha na Escola
Teatro + Mostra
Peça O Guardião do Rio
Com Grupo Gota pó e poeira (Guaçuí)
9 de junho
16h, no Quintal da Dona Alair
 
Papo Nique
Aniversário da árvore Cine.Ema com teatro
Peça A árvore que fugiu do quintal
Com Grupo Gota pó e poeira (Guaçuí)
17h, na Praça José Gava
 
Cine.Eminha na Praça
Música + Mostra
MPB para as crianças
Com a banda No seu abracinho (Vitória)

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