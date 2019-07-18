DANÇA

Cachoeiro recebe 50 bailarinos para o 1º Fest Dance

Evento vai contar com 50 bailarinos vindos de várias cidades do Estado e de São Paulo. No cardápio, estilos que vão do balé clássico ao estilo livre. A entrada é franca

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:28 - Atualizado há 6 anos

O grupo Ballet Lívia Studio, de Castelo, é uma das atrações do 1º Fest Dance de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Instagram @balletlivia

Cachoeiro de Itapemirim recebe, neste fim de semana, a primeira edição do Fest Dance, um festival de dança que contará com grupos de todo o pais. As apresentações acontecem no Teatro Municipal Rubem Braga, de sexta (19) a domingo (21), das 15 às 21h. O melhor é que a entrada é franca para todas as sessões. Ao todo, 500 bailarinos vão se apresentar em vários estilos, como balé clássico, danças contemporânea, moderna, urbanas, populares, estilo livre e dança escolar.

Os grupos de dança participantes são de cidades como Cachoeiro, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Alegre, Castelo, Muqui, Mimoso, Muniz Freire, Itapemirim, Itapemirim, Piúma e São Paulo.

"O diferencial de outros festivais é que, além de não ser competitivo, o evento é totalmente gratuito, por ser um projeto apoiado pela Rei Rubem Braga. Isso nos dá liberdade para apresentar vários estilos praticados em outros espaços, como escolas públicas e apresentações de grupos de terceira idade. Seremos um palco aberto a experimentações”, adianta Marilei Zucoloto, umas das professoras voluntárias do grupo Emoções (voltado para a terceira idade) e uma das coordenadoras do festival.

Entre os convidados especiais do 1º Fest Dance, estão a bailarina e coreógrafa Liviane Pimenta, delegada do Conselho Brasileiro de Dança do Espírito Santo, e o bailarino e coreografo Lucciano Coelho. Os dois farão uma análise pedagógica das coreografias, possibilitando a troca de experiências que promoverá a prática e o incentivo à dança.

"A mostra foi idealizada para os que amam dançar. Por isso, nosso objetivo sempre foi fazer espetáculos envolvendo vários estilos e categorias, valorizando desde trabalhos mais simples, como danças populares, até os mais sofisticados, como o balé clássico", complementa Zucoloto.

SERVIÇO

1º Fest Dance Cachoeiro

Quando: de sexta (19) a domingo (21), das 15h às 21h

Onde: no Teatro Municipal Rubem Braga - Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim

Entrada franca

Informações: (28) 3155-5356

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19) – 15h

1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"

2. Centro de Convivência Vovó Matilde – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Banho de lua"

3. Ballet Lívia Studio – Castelo/ES – "Sentidos"

4. EMEIEF Esplanada do Castelo / Rochativa – Castelo/ES – "Ai que saudade"

5. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Borboletisses"

6. Grupo Nonspopping - São Paulo/SP – "Depressão"

7. EMEIEF Antonio Teixeira de Melo / Rochativa – Castelo/ES – "Brisa"

8. Ballet Lívia Studio – Castelo/ES – "Escarlat : tom de vermelho, cor de sangue"

9. CEEMTI Washington Pinheiro - Escola Viva - Grupo Beach Dancers – Itapemirim/ES – "Viva apresenta"

10. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Sagitariano"

11. EEEFM Carolina Passos Gaigher / Rochativa - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Ser Unidos"

12. Centro Unificado Constantino José Vieira – Grupo Dance Emotion - Castelo/ES – "Libertai-vos"

13. Escola de Arte Espaço Harmonia – Cachoeiro de Itapemirim/ES - "Entrega"

14. CEEMTI Liceu - Escola Viva/ Rochativa - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Ascensão feminina"

15. EEEFM Agostinho Simonato - Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "O Rei Leão"

16. EEMM Emilio Nemer - Grupo Sweet Stars – Castelo/ES – "Eu sou assim"

SEXTA-FEIRA (19) – 18h

1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"

2. Ballet Rita Pimentel - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Deus será repouso e paz"

3. Guilherme de Souza Nascimento - Cachoeiro de Itapemirim/ES - "Improvisação artística, expressão, movimento e emoção"

Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim /ES– "Mover your body"

4. Davi Nogueira da Silva – Alegre/ES – "Coração de circuitos"

5. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Carimbó"

6. Núcleo Cachoeirense de Dança Jeremias Schaydegger - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dança Inclusiva"

7. Ballet Rita Pimentel - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Decididamente"

8. Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim /ES – "Uma noite apaixonante"

9. EEEFM João Bley – Castelo/ES – "Uma escolha imperfeita"

10. Grupo Nonspopping – São Paulo/SP – "Step in the lights"

11. EEEFM Agostinho Simonato – Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Rasta pé bom"

12. Grupo Live Dance - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Mudar-se"

13. EEEFM João Bley” – Castelo/ES – “Um mal real”

14. Grupo Nonspopping – São Paulo/SP – “Tremor”

15. Grupo Inspire – Castelo/ES – "Reflexo"

16. Grupo Sluw – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Representatividade"

17. Núcleo Cachoeirense de Dança Jeremias Schaydegger - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Bonito é o que?"

18. Studio de Dança New Directions - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "A ginga do Show"

SÁBADO (20) – 15H

1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"

2. Cia de Dança e Ginástica Rítmica Rômulo Donatelli – Piuma/ES (Pré-infantil)– "Acrodance"

3. Cia de Dança e Ginástica Rítmica Rômulo Donatelli – Piuma/ES (Infantil)– "Acrodance"

4. Cia de Dança e Ginástica Rítmica Rômulo Donatelli – Itaipava/ES – "Acrodance"

5. Projeto Campeões de Futuro - Itapemirim (Campo Acima) – "A gente é só passageiro"

6. Projeto Campeões de Futuro - Itapemirim (Vila ) – "Era uma vez"

7. Cia de Dança Rômulo Donatelli – Itapemirim/ES – "Top surprise"

8. Ballet Jéssika Dutra - Muqui/ES - "Mágicas"

10. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Vida de bailarina"

11. Estúdio de Dança Carol Areias – Muniz Freire/ES – "Fuego"

14. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Cotidiano"

15. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

16. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Não a intolerância"

17. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

18. Estúdio de Dança Carol Areias – Muniz Freire/ES – "Tempo"

19. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

20. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "O rei do show"

SÁBADO (20) – 18H

1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"

2. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

3. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

4. Grupo ArtVida - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Raízes"

5. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

6. Livre Cia. de Dança - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Duo Lilás"

7. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

8. Ballet Jéssika Dutra – Muqui/ES – "Me deixe vencer"

9. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

10. Livre Cia. de Dança - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Estudo neoclássico"

11. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES

12. Coletivo Viva – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Disparada"

13. Studio de Dança New Directions - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Levante-se"

14. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso do Sul/ES – "Livre"

15. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES

16. Livre Cia. de Dança - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Fadas"

17. Coletivo Viva – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Lamento sertanejo"

18. Grupo de Dança Emoções - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Tributo a Michael Jackson"

19. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES

20. Studio de Dança New Directions - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dangers Woman"

21. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES

22. Coletivo Viva – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Feira de Mangaio"

23. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES

DOMINGO (21) – 15H

1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing days"

2. Ballet Rita Pimentel - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Deus vai me socorrer"

3. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES - "Borboletisses"

4. EEEFM Agostinho Simonato - Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "O Rei Leão"

5. Livre Cia. de Dança - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Fadas"

6. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Sagitariano"

7. Ballet Jéssika Dutra – Muqui/ES – "Escolhi crescer"

8. Milton Neto – Mimoso/ES – "Montanhas"

9. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Cotidiano"

10. Livre Cia. de Dança - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Estudo neoclássico"

11. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro/ES – "Não à intolerância"

12. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Vida de bailarina"

13. Nygga in the city - Vitória/ES – "In the city"

14. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso do Sul e Muqui/ES – "Não me contes mentira"

15. Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Jardim de amor"

16. Grupo Arcan – Vila Velha/ES – "Coroação"

17. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso/ES – "Traídos"

18. EEEFM Agostinho Simonato - Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Rasta pé bom"

19. Gabriella Gomes e Nygga in the city - Vitória/ES – "Balanço do amor"

20. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro/ES – "O rei do show"

21. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso/ES – "Me trás a vida"

22. Grupo ArtVida - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Raízes"

23. Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Sobrevivendo ao seu amor"

24. Ballet Jéssika Dutra – Muqui/ES – "O quarto de Sofia"

25. Feminino Plural - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Relato de mulher"

26. Livre Cia. de Dança - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Duo lilás"

27. Companhia Vitória Street Dance” – "Identidade urbana"

28. Companhia George Falcão – Vitória/ES – "Rehearsal"

29. Grupo de Dança Emoções – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Elas dançam Roberto"





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta