Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:28
- Atualizado há 6 anos
Cachoeiro de Itapemirim recebe, neste fim de semana, a primeira edição do Fest Dance, um festival de dança que contará com grupos de todo o pais. As apresentações acontecem no Teatro Municipal Rubem Braga, de sexta (19) a domingo (21), das 15 às 21h. O melhor é que a entrada é franca para todas as sessões. Ao todo, 500 bailarinos vão se apresentar em vários estilos, como balé clássico, danças contemporânea, moderna, urbanas, populares, estilo livre e dança escolar.
Os grupos de dança participantes são de cidades como Cachoeiro, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Alegre, Castelo, Muqui, Mimoso, Muniz Freire, Itapemirim, Itapemirim, Piúma e São Paulo.
"O diferencial de outros festivais é que, além de não ser competitivo, o evento é totalmente gratuito, por ser um projeto apoiado pela Rei Rubem Braga. Isso nos dá liberdade para apresentar vários estilos praticados em outros espaços, como escolas públicas e apresentações de grupos de terceira idade. Seremos um palco aberto a experimentações”, adianta Marilei Zucoloto, umas das professoras voluntárias do grupo Emoções (voltado para a terceira idade) e uma das coordenadoras do festival.
Entre os convidados especiais do 1º Fest Dance, estão a bailarina e coreógrafa Liviane Pimenta, delegada do Conselho Brasileiro de Dança do Espírito Santo, e o bailarino e coreografo Lucciano Coelho. Os dois farão uma análise pedagógica das coreografias, possibilitando a troca de experiências que promoverá a prática e o incentivo à dança.
"A mostra foi idealizada para os que amam dançar. Por isso, nosso objetivo sempre foi fazer espetáculos envolvendo vários estilos e categorias, valorizando desde trabalhos mais simples, como danças populares, até os mais sofisticados, como o balé clássico", complementa Zucoloto.
SERVIÇO
1º Fest Dance Cachoeiro
Quando: de sexta (19) a domingo (21), das 15h às 21h
Onde: no Teatro Municipal Rubem Braga - Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
Entrada franca
Informações: (28) 3155-5356
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (19) – 15h
1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"
2. Centro de Convivência Vovó Matilde – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Banho de lua"
3. Ballet Lívia Studio – Castelo/ES – "Sentidos"
4. EMEIEF Esplanada do Castelo / Rochativa – Castelo/ES – "Ai que saudade"
5. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Borboletisses"
6. Grupo Nonspopping - São Paulo/SP – "Depressão"
7. EMEIEF Antonio Teixeira de Melo / Rochativa – Castelo/ES – "Brisa"
8. Ballet Lívia Studio – Castelo/ES – "Escarlat : tom de vermelho, cor de sangue"
9. CEEMTI Washington Pinheiro - Escola Viva - Grupo Beach Dancers – Itapemirim/ES – "Viva apresenta"
10. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Sagitariano"
11. EEEFM Carolina Passos Gaigher / Rochativa - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Ser Unidos"
12. Centro Unificado Constantino José Vieira – Grupo Dance Emotion - Castelo/ES – "Libertai-vos"
13. Escola de Arte Espaço Harmonia – Cachoeiro de Itapemirim/ES - "Entrega"
14. CEEMTI Liceu - Escola Viva/ Rochativa - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Ascensão feminina"
15. EEEFM Agostinho Simonato - Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "O Rei Leão"
16. EEMM Emilio Nemer - Grupo Sweet Stars – Castelo/ES – "Eu sou assim"
SEXTA-FEIRA (19) – 18h
1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"
2. Ballet Rita Pimentel - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Deus será repouso e paz"
3. Guilherme de Souza Nascimento - Cachoeiro de Itapemirim/ES - "Improvisação artística, expressão, movimento e emoção"
Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim /ES– "Mover your body"
4. Davi Nogueira da Silva – Alegre/ES – "Coração de circuitos"
5. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Carimbó"
6. Núcleo Cachoeirense de Dança Jeremias Schaydegger - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dança Inclusiva"
7. Ballet Rita Pimentel - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Decididamente"
8. Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim /ES – "Uma noite apaixonante"
9. EEEFM João Bley – Castelo/ES – "Uma escolha imperfeita"
10. Grupo Nonspopping – São Paulo/SP – "Step in the lights"
11. EEEFM Agostinho Simonato – Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Rasta pé bom"
12. Grupo Live Dance - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Mudar-se"
13. EEEFM João Bley” – Castelo/ES – “Um mal real”
14. Grupo Nonspopping – São Paulo/SP – “Tremor”
15. Grupo Inspire – Castelo/ES – "Reflexo"
16. Grupo Sluw – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Representatividade"
17. Núcleo Cachoeirense de Dança Jeremias Schaydegger - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Bonito é o que?"
18. Studio de Dança New Directions - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "A ginga do Show"
SÁBADO (20) – 15H
1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"
2. Cia de Dança e Ginástica Rítmica Rômulo Donatelli – Piuma/ES (Pré-infantil)– "Acrodance"
3. Cia de Dança e Ginástica Rítmica Rômulo Donatelli – Piuma/ES (Infantil)– "Acrodance"
4. Cia de Dança e Ginástica Rítmica Rômulo Donatelli – Itaipava/ES – "Acrodance"
5. Projeto Campeões de Futuro - Itapemirim (Campo Acima) – "A gente é só passageiro"
6. Projeto Campeões de Futuro - Itapemirim (Vila ) – "Era uma vez"
7. Cia de Dança Rômulo Donatelli – Itapemirim/ES – "Top surprise"
8. Ballet Jéssika Dutra - Muqui/ES - "Mágicas"
10. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Vida de bailarina"
11. Estúdio de Dança Carol Areias – Muniz Freire/ES – "Fuego"
14. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Cotidiano"
15. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
16. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Não a intolerância"
17. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
18. Estúdio de Dança Carol Areias – Muniz Freire/ES – "Tempo"
19. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
20. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "O rei do show"
SÁBADO (20) – 18H
1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing Days"
2. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
3. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
4. Grupo ArtVida - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Raízes"
5. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
6. Livre Cia. de Dança - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Duo Lilás"
7. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
8. Ballet Jéssika Dutra – Muqui/ES – "Me deixe vencer"
9. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
10. Livre Cia. de Dança - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Estudo neoclássico"
11. Escola Pimenta Dance Ballet & Arte – Vitória/ES
12. Coletivo Viva – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Disparada"
13. Studio de Dança New Directions - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Levante-se"
14. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso do Sul/ES – "Livre"
15. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES
16. Livre Cia. de Dança - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Fadas"
17. Coletivo Viva – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Lamento sertanejo"
18. Grupo de Dança Emoções - - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Tributo a Michael Jackson"
19. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES
20. Studio de Dança New Directions - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dangers Woman"
21. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES
22. Coletivo Viva – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Feira de Mangaio"
23. Escola Pimenta Dance Ballet & Art - Vitória/ES
DOMINGO (21) – 15H
1. Grupo de Dança Emoções - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Dancing days"
2. Ballet Rita Pimentel - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Deus vai me socorrer"
3. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES - "Borboletisses"
4. EEEFM Agostinho Simonato - Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "O Rei Leão"
5. Livre Cia. de Dança - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Fadas"
6. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Sagitariano"
7. Ballet Jéssika Dutra – Muqui/ES – "Escolhi crescer"
8. Milton Neto – Mimoso/ES – "Montanhas"
9. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Cotidiano"
10. Livre Cia. de Dança - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Estudo neoclássico"
11. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro/ES – "Não à intolerância"
12. CIAE Newton Braga - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Vida de bailarina"
13. Nygga in the city - Vitória/ES – "In the city"
14. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso do Sul e Muqui/ES – "Não me contes mentira"
15. Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Jardim de amor"
16. Grupo Arcan – Vila Velha/ES – "Coroação"
17. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso/ES – "Traídos"
18. EEEFM Agostinho Simonato - Grupo Essência - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Rasta pé bom"
19. Gabriella Gomes e Nygga in the city - Vitória/ES – "Balanço do amor"
20. Companhia Ewerton Caetano - Cachoeiro/ES – "O rei do show"
21. Ballet Jéssika Dutra – Mimoso/ES – "Me trás a vida"
22. Grupo ArtVida - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Raízes"
23. Studio de Dança New Directions – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Sobrevivendo ao seu amor"
24. Ballet Jéssika Dutra – Muqui/ES – "O quarto de Sofia"
25. Feminino Plural - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Relato de mulher"
26. Livre Cia. de Dança - Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Duo lilás"
27. Companhia Vitória Street Dance” – "Identidade urbana"
28. Companhia George Falcão – Vitória/ES – "Rehearsal"
29. Grupo de Dança Emoções – Cachoeiro de Itapemirim/ES – "Elas dançam Roberto"
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o