Cachoeiro realiza Festival de Artes Cênicas com mais de 20 espetáculos

Um dos destaques é a peça internacional "A Noite Iluminada", de Buenos Aires, na Argentina Crédito: PMC/Divulgação

Entre os dias 23 e 28 de outubro, Cachoeiro vai sediar o VII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim (Facci). Neste ano, o evento conta com uma programação paralela, que vai acontecer nos dias 21 e 22 do mesmo mês, além de oficinas que serão realizadas nos dias 25, 26 e 27. Ao todo, serão mais de 20 espetáculos teatrais e de dança que serão exibidos em locais fechados e a céu aberto.

As atividades, de toda a programação, será feita no Teatro Rubem Braga, no Centro Cultural Nelson Sylvan e na Associação Teatral de Cachoeiro. Os artistas e grupos que participam da programação são do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. O evento também terá apresentação de uma companhia de Buenos Aires, na Argentina.

O festival é o nosso maior momento do teatro e da dança, pois é onde podemos nos encontrar capixabas e tantos artistas de vários outros lugares do Brasil para, juntos, e com uma plateia, compartilharmos momentos maravilhosos que somente a arte pode proporcionar e, assim, celebrar a vida e suas histórias contadas, dançadas e interpretadas nos palcos e nas praças de Cachoeiro Lucimar Costa, subsecretário municipal de Cultura e Turismo

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARALELA

DOMINGO (21)

Praça de Fátima

10h - (espetáculo de teatro de rua) - Sítio do Picapau Amarelo e o Reino das Águas Claras, com Luma Mara (Cachoeiro/ES)

10h45 - (espetáculo de teatro de rua) - Não me Toca, seu Boboca, com De Palco & Cia (Cachoeiro/ES)

11h30 - (espetáculo de teatro de rua) - O Pastelão e a Torta, com Cia EnCena de Teatro (Cachoeiro/ES)

SEGUNDA-FEIRA (22)

Centro Cultural Nelson Sylvan

19h30 - (espetáculo de teatro) - Esta Noite Choveu Prata  Terceiro Ato, com Grupo ELA de Teatro (Cachoeiro/ES)

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

TERÇA-FEIRA (23)

Centro Cultural Nelson Sylvan

19h - (espetáculo de teatro) - Não Haverá Amanhã (16 anos), com Agrupamento Cultural Haverá Amanhã (Cachoeiro/ES)

QUARTA-FEIRA (24)

Teatro Rubem Braga

19h30 - (espetáculo de teatro) - Travessia (14 anos), com Grupo Teatral de 4 no Ato (Rio de Janeiro/RJ)

QUINTA-FEIRA (25)

Teatro Rubem Braga

14h - (espetáculo de teatro) - Um Solo para Três Palhaços (livre), com Cia Tramp de Palhações (Jundiaí/SP)

19h30 - (espetáculo circulação Edital Secult 2017) - Coriolano (16 anos), com Grupo Teatro Empório (Serra/ES)

SEXTA-FEIRA (26)

Teatro Rubem Braga

14h - (espetáculo de teatro) - A Menina que Queria ser Estrela (livre), com Cia Nós de Teatro (Cachoeiro/ES)

19h30 - (espetáculo de teatro) - O Cortiço dos Anjos (18 anos), com Trupe lá Pocô (Vitória/ES)

SÁBADO (27)

Praça Jerônimo Monteiro

10h às 12h30 - (espetáculos lambe-lambe) - Quintal que Tal (Franciele) e Emiliano (Dico), com Tato Criação Cênica (Curitiba/PR), e Histórias Cantadas e Encaixadas, com Claudinha Ferreira (Cachoeiro/ES)

10h - (espetáculo de teatro de rua) - A História do Homem que Vendeu a sua Alma ao Diabo e Quase Perdeu o seu Amor, com Grupo Gota, Pó e Poeira (Guaçuí/ES)

10h45 - (espetáculo de dança de rua) - Descoberta, com Livre Cia de Dança (Cachoeiro/ES)

11h30 - (espetáculo de teatro de rua) - Super Tosco, com Grupo de Circo e Teatro Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP)

Teatro Rubem Braga

19h30 - (espetáculo de dança) - (In)Par (livre), com Carlos Arão e Marcos Tó (Belo Horizonte/MG)

DOMINGO (28)

Praça de Fátima

10h às 12h30 - (espetáculos lambe-lambe) - A Lavadeira (Tábatta) e Quintal (Adriana), com Cia Lua Pra Rua (Ouro Preto/MG), Baús do Tesouro (Suzi), com Cia Artística Avenida Lamparina (Canelinha/SC), e A Carta (Beto), com L.A.R. Diversões com Histórias (Cachoeiro/ES)

10h - (espetáculo de teatro de rua) - Uó do Borogodó, com Personalidades Cia Teatral (Cachoeiro/ES)

10h45 - (espetáculo de dança com teatro de rua) - A Noite Iluminada, com Companhia Junco (Buenos Aires/Argentina)

11h30 - (espetáculo de teatro de rua) - Vikings e o Reino Saqueado, com Cia Os Palhaços de Rua (Londrina/PR)

Teatro Rubem Braga

19h30 - (espetáculo de teatro de encerramento) - O Filho Eterno (12 anos), com Cia Atores de Laura (Rio de Janeiro/RJ)

OFICINAS

Centro Cultural Nelson Sylvan

QUINTA-FEIRA (25) - 14h às 17h / SEXTA-FEIRA (26), 9h às 12h e das 13h às 18h

Oficina Dramaturgias: Escrita Dramática, com Leandro Bacellar (20 vagas)

Associação Teatral de Cachoeiro (Asteca)

SÁBADO (27), 9h às 12h e 14h às 17h