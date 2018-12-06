Brilho de Natal de Fundão: aposentado decora casa para visitação

Crédito: Vavado Pratti

Papai Noel tem uma casa em Fundão, na região Metropolitana de Vitória, e todos os anos ela é bastante visitada por milhares de pessoas que passam pelo local ou vão especialmente à residência do bom velhinho. Desta vez, o local ficará aberto de 8 de dezembro de 2018 até 10 de janeiro de 2019 e funcionará todos os dias, das 19h à 0h, com entrada franca.

Há mais de 20 anos, é o aposentado Vavado Pratti que dá vida à magia natalina de sua própria casa. Entre dezembro e janeiro, ele sempre abre suas portas e deixa a decoração cinematográfica à disposição de quem quiser entrar e fazer um registro ao lado dos pisca-pisca, árvores e enfeites.

De acordo com ele, no ano passado, foram recepcionadas cerca de 80 pessoas por dia. E não é para menos: Vavado enfeita a casa com milhares de luzes, bonecos em tamanho real e um brilho que é típico desta época do ano que encanta a todos que passam pela residência.

"Mudei algumas decorações de lugar, até para dar uma cara diferente da do ano passado, e decidi colocar também uma iluminação um pouco diferente. Para a abertura, neste sábado (8), farei também um show pirotécnico com fogos e cascata de luzes para brindar a abertura da casa do Papai Noel aqui", adianta.

Segundo Vavado, a cada ano, mais pessoas visitam o espaço porque acabam conhecendo o local, principalmente, por meio de amigos e postagens nas redes sociais. Passaram a chamar o evento de Brilho de Natal de Fundão e, depois que o nome pegou, ainda mais gente passou a frequentar a residência. "É muito bom ver as crianças vindo tirar fotos. Antes mesmo de terminar a montagem, já tinham vizinhos pedindo para tirar fotos, porque fica muito iluminado e realmente chama a atenção", conclui.

Crédito: Vavado Pratti

Mas, para o aposentado, a fama de "Casa do Papai Noel" começou quando alguns vizinhos, há mais de duas décadas, começaram a ter a residência dele como referência de decoração na cidade. "À época, uns 20 moradores aqui da cidade começaram a chamar minha casa assim e a moda pegou", esclarece ele, que reitera que ama ter a casa sempre cheia.

PROGRAMAÇÃO

Além da casa funcionar todos os dias, Vavado fará programação especial para o dia 25 de dezembro deste ano. Na ocasião, vai instalar brinquedos para as crianças, como pula-pula e algodão doce, e comprar guloseimas para os pequenos que forem à atração. É nesse dia, também, que o Papai Noel aparece na residência e tira fotos com quem estiver por lá.

Ao Gazeta Online, Vavado enviou vídeo que mostra, até agora, como está a decoração por toda a casa, desde o quintal até a estrutura da residência. Assista:

SERVIÇO

Brilho de Natal de Fundão

Onde: Casa do Papai Noel (Rua Everaldino Silva, 224, Centro de Fundão)

Quando: de 8 de dezembro de 2018 até 10 de janeiro de 2019, das 19h à 00h (no primeiro dia de funcionamento, o show de abertura será às 19h30)

Entrada franca