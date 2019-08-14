Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DANÇA

Brasil Latin Open 2019 abre inscrições com duas categorias novas

A sexta edição do maior campeonato de dança a dois do país traz como novidade as categorias Forró e Grupos de Dança

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 08:52
Competidores do concurso de dança Brasil Latin Open Crédito: Instagram/@brasillatinopen
De 22 á 24 de novembro, São Paulo será sede da sexta edição do Brasil Latin Open. O evento que é considerado o maior campeonato de dança a dois do país, traz para 2019 duas novas categorias de dança, são elas: Forró (casal) e Grupos de Dança (Salsa, Bachata, Forró, Zouk, Sertanejo ou Samba de Gafieira).
Para participar da categoria Grupos é necessário que a cia tenha no mínimo 6 participantes que podem ser compostas por dançarinos profissionais ou amadores. Por ser uma categoria única podem participar grupos de Salsa, Bachata, Forró, Zouk, Sertanejo ou Samba de Gafieira. Já na categoria Forró, assim como as outras, o casal de dançarino precisa dominar a dança mais popular do Brasil.
> Espetáculo e dança: "Abajur Cor de Carne" roda o interior do ES abordando o feminicídio
As inscrições para o Brasil Latin Open 2019 já estão abertas. Além das novidades, o evento conta com as categorias: Salsa, Bachata, Zouk, Sertanejo, Samba de Gafieira, Solista de Salsa Feminino, Solista de Salsa Masculino e ProAm (onde a dupla competidora é formada por um profissional e um amador, podendo dançar qualquer um dos ritmos citados). Podem se inscrever dançarinos profissionais acima de 14 anos (menores de 18 anos precisam de autorização do pai ou responsável) de todo o Brasil e que atuem em algum destes estilos.
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
Os dançarinos e grupos interessados em participar do Brasil Latin Open 2019 devem verificar o regulamento onde constam todas as informações, cronograma, regras e valores para inscrição no site do evento. As inscrições se encerram no dia 10 de novembro de 2019.
> Dançarino capixaba faz sucesso em clipes de famosos portugueses
Organizado pelo casal brasileiro Octacampeão Mundial de Salsa, Carine Morais e Rafael Barros, o campeonato segue os moldes dos principais concursos de dança do mundo e tem por objetivo promover as danças de salão como expressão artística, contribuindo desta forma para difusão e desenvolvimento nacional desta arte. Uma ótima oportunidade para dançarinos mostrarem o seu trabalho e participarem de um campeonato com renome internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados