Brasil Latin Open 2019 abre inscrições com duas categorias novas

Competidores do concurso de dança Brasil Latin Open Crédito: Instagram/@brasillatinopen

De 22 á 24 de novembro, São Paulo será sede da sexta edição do Brasil Latin Open. O evento que é considerado o maior campeonato de dança a dois do país, traz para 2019 duas novas categorias de dança, são elas: Forró (casal) e Grupos de Dança (Salsa, Bachata, Forró, Zouk, Sertanejo ou Samba de Gafieira).

Para participar da categoria Grupos é necessário que a cia tenha no mínimo 6 participantes que podem ser compostas por dançarinos profissionais ou amadores. Por ser uma categoria única podem participar grupos de Salsa, Bachata, Forró, Zouk, Sertanejo ou Samba de Gafieira. Já na categoria Forró, assim como as outras, o casal de dançarino precisa dominar a dança mais popular do Brasil.

As inscrições para o Brasil Latin Open 2019 já estão abertas. Além das novidades, o evento conta com as categorias: Salsa, Bachata, Zouk, Sertanejo, Samba de Gafieira, Solista de Salsa Feminino, Solista de Salsa Masculino e ProAm (onde a dupla competidora é formada por um profissional e um amador, podendo dançar qualquer um dos ritmos citados). Podem se inscrever dançarinos profissionais acima de 14 anos (menores de 18 anos precisam de autorização do pai ou responsável) de todo o Brasil e que atuem em algum destes estilos.

Os dançarinos e grupos interessados em participar do Brasil Latin Open 2019 devem verificar o regulamento onde constam todas as informações, cronograma, regras e valores para inscrição no site do evento . As inscrições se encerram no dia 10 de novembro de 2019.