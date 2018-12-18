Brasil fica fora da disputa do Oscar de filme estrangeiro em 2019

O longa brasileiro O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, indicado pelo Brasil para tentar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar em 2019, não entrou na lista divulgada nesta segunda (17) pela Academia.
Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 12:13
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