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Categoria Melhor Filme

Brasil fica fora da disputa do Oscar de filme estrangeiro em 2019

Filme de Cacá Diegues chegou a ser indicado, mas não entrou na lista oficial divulgada nesta segunda (17)

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 12:13
Crédito: Oscars/Divulgação
O longa brasileiro O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, indicado pelo Brasil para tentar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar em 2019, não entrou na lista divulgada nesta segunda (17) pela Academia.

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