Botão do bloqueio promete agitar nova temporada do 'The Voice Brasil'

Ivete Sangalo, Lulu Santos, Michel Teló, Carlinhos Brown na sétima temporada do "The Voice Brasil" Crédito: Globo/Raquel Cunha

Chegou novamente a oportunidade do brasileiro mostrar sua voz numa das disputas mais eletrizantes da TV. A nova temporada do "The Voice Brasil" estreia nesta terça-feira com algumas novidades inclusas nas oito fases - que vão da audição às cegas até a final - do reality show, que agora será exibido às terças e quintas-feiras.

"Entre as principais mudanças está o botão de bloqueio. Qualquer técnico pode bloquear outro que já tenha dado o ok para aquele participante da vez. Cada um tem este botão e, como a essa altura ele já foi usado algumas vezes nas gravações, posso dizer que é muito divertido! A brincadeira é boa, até porque a tensão da escolha já passou, a voz já foi escolhida. A surpresa é saber qual dos técnicos não participará da escolha", adiantou Tiago Leifert, durante a coletiva de lançamento do programa na última semana.

"Botaram esse botão de bloqueio aqui e estou doido pra usar", riu o cantor Michel Teló, técnico tricampeão. "Não venho aqui para brincar", divertiu-se ele.

Carlinhos Brown também curtiu a novidade desta temporada. "Acho que é uma estratégia, porque o bloqueio está muito conectado ao estilo. Você não pode detectar que o cantor que está vindo vai escolher você ou outro time. Mas quando você escuta alguém cantando sertanejo, por exemplo, você sabe que o candidato provavelmente tem vontade de ir pro time do Teló", detalhou.

Além do novo botão, que promete divertir e deixar a disputa ainda mais acirrada, o "salvamento instantâneo" vai movimentar os times durante a fase de 'Batalhas dos Técnicos'. Por meio de votação no site do programa, o público poderá salvar um dos eliminados nesta fase da competição.

Mas, nem só as novidades, movimentaram a coletiva. Finalistas de todas as seis edições se apresentaram para os convidados. Lulu não conteve as lágrimas quando viu Gustavo Fagundes, da primeira temporada, cantar o verso "Eu gosto tanto de você", com Alysson e Adysson.

A vencedora da 6ª temporada do "The Voice Brasil", Samantha Ayara, durante o lançamento da nova temporada Crédito: Globo/Raquel Cunha

"A gente se emociona fazendo. Às vezes a gente acha que sabe tudo o que vai acontecer e ainda assim se emociona. Não tem lógica, tem emoção. Eles revelam sentimentos em mim que eu ainda não domino e isso é que é a música. É no arrepio. Eu preciso sentir alguma coisa. Se eu arrepiar, é inevitável virar a cadeira", disse o cantor.

Rever tantos talentos também emocionou a cantora Ivete Sangalo. Como seguir uma estratégia aqui? A pessoa está toda organizada, vem eles e desorganizam tudo, brincou. Não existe uma estratégia para emoção. Com sete edições, a gente vê que temos a classe musical mais encorajada a se aceitar como artistas, aceitar as nossas humildes oportunidades e participar de um conjunto harmônico que começa pelo país, lá na portaria, até chegar a esse palco para ser nacionalizado", resumiu ela.

ENTENDA AS FASES DO 'THE VOICE BRASIL'

Audições às Cegas

Nesta primeira fase, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela sua voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam os times: Time Ivete, Time Brown, Time Lulu e Time Teló. Se mais de um técnico virar sua cadeira para o mesmo participante, quem escolhe com quem quer trabalhar é o próprio candidato. No total, serão oito audições e 72 novas vozes, 18 para cada time. A fase conta ainda com uma novidade: o botão de bloqueio. Com ele, os técnicos podem bloquear uns aos outros. Mas existe um detalhe: o técnico só sabe que está impedido de participar da disputa pela voz se virar sua cadeira. Assim, ele pode impedir que o talento escolha ingressar no time do técnico rival.

Batalhas

Com as equipes formadas, os técnicos dividem seus times em duplas que se apresentam em duelos, cantando a mesma música. Ao final de cada apresentação, o técnico decide qual dos dois permanece representando o seu time na competição. Ivete, Lulu, Teló e Brown poderão usar ainda o famoso Peguei entre os eliminados de cada programa.

Tira-Teima

A partir desta fase, os shows são ao vivo e quatro integrantes de cada time se apresentam por programa. Depois das apresentações, cada técnico salva duas vozes para seguir em frente. O público começa a escolher seu candidato e também pode salvar uma voz.

Batalha dos Técnicos

Batalhas especiais, com shows ao vivo, em que a disputa deixa de ser entre candidatos do mesmo time e passa a ser entre cantores de times adversários. Um sorteio é feito para descobrir qual técnico começa escolhendo seu opositor. A partir daí, Ivete, Brown, Lulu e Teló escolhem quem de seu time irá duelar com o time adversário. Nesta fase, há ainda o salvamento instantâneo: por meio de votação no site do programa, o público poderá salvar um dos eliminados da disputa.

Remix

Nesta fase, os técnicos do reality têm uma nova chance de equilibrar seus times. Cada um escolhe uma voz para seguir direto para a próxima fase. Os demais candidatos se apresentam em números solos e Brown, Lulu, Ivete e Teló voltam a usar o famoso botão vermelho para escolher quem vai passar para a próxima fase. Os participantes que tiverem mais de um botão apertado podem decidir em que time desejam ficar. Os times encerram essa fase com 4 vozes cada um.

Shows ao Vivo

Esta fase acontece em 2 programas. No primeiro, as 4 vozes de cada time se apresentam em shows ao vivo e apenas 3 seguem na competição. No programa seguinte, eles voltam a se apresentar para definir os 2 talentos de cada time que seguem para a semifinal.

Semifinal

Nesta fase, dois candidatos de cada técnico se apresentam, mas apenas um de cada time segue para a grande final.

Grande final

Na final, caberá ao público decidir quem será o campeão da sétima edição do The Voice Brasil. O vencedor ganha um prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.