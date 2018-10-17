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Filme

'Bohemian Rhapsody': vídeo mostra como 'We Will Rock You' foi criada

No vídeo, o guitarrista Brian May diz que gostaria de 'dar ao público uma música que eles mesmos possam tocar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 12:25

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:25

O filme conta com o ator Rami Malek (Mr. Robot) no papel do lendário vocalista Freddie Mercury Crédito: 20th Century Fox/Divulgação
Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do cantor Freddie Mercury, líder do Queen, teve trecho divulgado nesta terça-feira, 16. A sequência narra o nascimento do clássico We Will Rock You.
No vídeo, o guitarrista Brian May (Gwilym Lee) mostra uma nova canção para a banda ao bater seus pés e suas mãos, e diz que gostaria de "dar ao público uma música que eles mesmos pudessem tocar".
O filme conta com o ator Rami Malek (Mr. Robot) no papel do lendário vocalista, e promete mostrar a trajetória da banda desde 1970 até a última performance no Live Aid de 1985.
O longa será lançado em 1º de Novembro no Brasil.

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