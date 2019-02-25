Blocos agitam o carnaval de Norte a Sul do ES; veja a programação

Foliões do bloco "Mamãe Passou Foi Pimenta em Mim" na edição de 2018 Crédito: Reprodução/Facebook Mamãe Passou Foi Pimenta em Mim

O Carnaval no Espírito Santo começou oficialmente no último fim de semana. Após o fim dos desfiles das escolas de samba, o capixaba pode continuar a usar a purpurina e cair na folia dos blocos de rua.

Desde o início do ano, a Grande Vitória é palco para os bloquinhos, pagos e de graça. Entre eles, o Bloco do Silva, que foi apresentado no início do mês no Ilha Shows e volta nos dias de folia para invadir o Centro de Vitória. Ele sai no próximo sábado (2), na Praça Costa Pereira.

Outro destaque na Capital é o Bloco Véia é a Mãe, voltado para a terceira idade, a partir das 16h, na Avenida Dante Micheline. Ele sai nesta terça-feira (26), na Av. Dante Micheline, em Camburi.

Foliã posa durante o bloco "Véia é a Mãe", para a terceira idade, em Vitória Crédito: Diego Alves

INTERIOR

O interior também terá folia. Linhares, Cachoeiro, São Mateus e até Alfredo Chaves estão com os bloquinhos prontos para invadir as ruas. Um deles é o "Mamãe Passou Foi Pimenta em Mim", que sai há nove anos no último município citado.

Eduardo Oliveira, que organiza o bloco, conta que ele sai no domingo (3), com direito a open bar para quem comprar o abadá, que sai a R$ 50. "Ano passado recebemos quase 800 foliões e, neste ano, esperamos mais de mil", relata, indicando que aumentou o espaço da festa.

De acordo com Eduardo, serão cinco atrações para animar os foliões, cuja maior parte sai da Grande Vitória e de outros Estados para aproveitar a folia do interior. "Recebemos caravanas que vêm de outros lugares e sabemos de gente da Grande Vitória que deixa de curtir algo por lá ou em outro estado para vir para o 'Mamãe Passou Pimenta'. Virou tradição", comemora.

Foliões do bloco "Mamãe Passou Foi Pimenta" Crédito: Line Fotos/Reprodução/Facebook Bloco Mamãe Passou Foi Pimenta

Os ingressos para lá podem ser adquiridos no Espetinho do João, ao lado do Supermercado São José de Muquiçaba, ou reservado via evento do Facebook, mediante pagamento.

Gazeta Online fez um guia com todos os blocos de rua que vão acontecer no período de carnaval no Espírito Santo. Se o seu bloco não saiu nesta lista, você pode enviar os dados (data e horário, local de saída, valor do abadá) para o e-mail [email protected] que ele será divulgado aqui. fez um guia com todos os blocos de rua que vão acontecer no período de carnaval no Espírito Santo.

VITÓRIA

Bloco Véia é a Mãe

Quando: 26 de fevereiro, às 16h

Onde: Avenida Dante Micheline  Saída: SOE de Jardim da Penha

Bloco Pela Donas do Centro

Quando: 27 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Sete, Centro de Vitória

Bloquete - Nós, Eva e Adão

Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.

Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro

Bloco do Bairro Goiabeiras

Quando: 02 de março, às 13h

Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras

Bloco Bleque

Quando: 2 de março, às 15h.

Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.

Regionalzinho

Quando: 02 de março, às 15h

Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro

Bloco da Oficina

Quando: 2 de março, às 13h

Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória

Bloco Afro Kizomba

Quando: 2 de março, às 13h

Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória

Bloco do Silva

Quando: 2 de março, às 20h

Onde: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória

Bloco Tô Baby

Quando: 03 de março, às 16h

Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi

Regional da Nair

Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.

Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro

Puta Bloco

Quando: 03 de março, às 15h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Vai Que Gama

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro

Filhos de Xande

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro

Bloco dos Chifrudos

Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h

Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bekoo das Pretas

Quando: 04 de março, às 8h

Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa

Batuqdellas

Quando: 4 de março, às 14h

Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória

Bloco Piranha vs Machões

Quando: 5 de março, às 13h

Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur

Vira Bloco

Quando: 05 de março, das 13h Às 18h

Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.

Bloco Amigos da Onça

Quando: 5 de março, concentração às 15h.

Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.

Kustelão

Quando: 09 de março, às 14h

Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre

Bloco dos Trouxas

Quando: 9 de março, às 14h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bloco Reciclagem

Quando: 9 de março, às 16h

Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra

Bloco Prakabá

Quando: 10 de fevereiro

Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória

Bloco Te Pego lá Fora

Quando: 10 de fevereiro, às 13h

Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi

Bloco da Pelada

Quando: 10 de março, às 15h

Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina

Bloco das Piranhas

Quando: 10 de março, das 16 às 20 horas

Onde: Gurigica - Saída: Rua José Barroso

Eu Quero Ela

Quando: 10 de março, das 11 às 20 horas

Onde: Bonfim - Saída: Rua Hermínio Blackman

Bloco Seis a Um

Quando: 16 de março, às 13h

Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência

Bloco Vem pra Muquecada

Quando: 16 de março, das 14 às 18 horas

Onde: Enseada do Suá - Saída: Rua João Batista Parra

Bloco Pindura Aí

Quando: 17 de março, às 12h

Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont

Bloco Jaburu Folia

Quando: 17 de março, às 13h

Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu

SERRA

Bloco Adrenalina

Quando: 01 de março, a partir das 19h

Onde: Jacaraípe

Mocidade Serrana

Quando: 01 de março, a partir das 18h

Onde: José de Anchieta

Banho de Mar à Fantasia

Quando: 2 de março, às 12h.

Onde: na orla de Manguinhos.

Bloco Ratazanas

Quando: o tradicional bloco sai nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, às 18h

Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.

Bloco Alegria

Quando: 3 de março, a partir das 18h

Onde: Barcelona

Bloco As Moças de Serra Dourada

Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h

Onde: Serra Dourada III

Bloco Camundongo

Quando: dias 2 e 4 de março, a partir das 14h

Onde: Jacaraípe

Bloco Pega no Badalo

Quando: dias 3 e 5 de março, a partir das 16h

Onde: Feu Rosa

Bloco Leva Noiz

Quando: 3 de março, a partir das 13h

Onde: Nova Almeida

Acadêmicos de Continental

Quando: 3 de março, a partir das 19h30

Onde: Cidade Continental

Bloco Carapirinha

Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 19h

Onde: Carapebus

Bloco Carretinha

Quando: 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 16h

Onde: Balneários de Carapebus

Jegue Folia e Galo da Praia

Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 16h

Onde: Bicanga

Carapina Fest

Quando: 9 de março, a partir das 13h

Onde: Carapina

VILA VELHA

Baile a Fantasia

Quando: 1º de março, 22h às 3h.

Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.

Bloco Folia do Saco Roxo

Quando: 3 de março, entre 15h30 e 16h

Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.

Independentes do Balneário

Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.

Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta

BLOCO da DÊ

Quando: 2 de março, a partir das 19h

Onde: Coqueiral de Itaparica

Bloco Grande Cobilândia

Quando: 03 e 05 de março, a partir das 18h

Onde: Concentração na rotatória em frente ao Irmãos Bike, em Rio Marinho

Bloco Canelinhas

Quando: 04 de março, às 10h

Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.

CARIACICA

Siri na Lata

Quando: 26 de fevereiro, às 15h.

Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.

Lambe Sal

Quando: 20 de abril (Sábado de Aleluia), a partir das 16h

Onde: Nova Brasília. Concentração na rua Vila Velha.

ALFREDO CHAVES

Mamãe Passou Pimenta em Mim

Quando: 3 de março, a partir das 14h30

Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves

DOMINGOS MARTINS

Esquenta de Carnaval com Banda Kalifa

Quando: 1 de março, a partir das 20h

Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

Bloco de Santa Isabel

Quando: 1 de março, às 20h

Onde: Pracinha da Santa Isabel

Bloco de Perobas

Quando: 2, 3, e 4 de março, a partir das 20h30

Onde: Quadra de esportes de Perobas

Matinê

Quando: 2 de março, às 18h

Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

Bloco de Biriricas

Quando: 2 de março, às 20h

Onde: Área de lazer do campo de futebol de Biriricas

Matinê

Quando: 3 de março, às 18h

Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt

Bloco da Rota do Lagarto

Quando: 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 15h

Onde: São Paulo do Aracê, no final da Rota do Lagarto

LINHARES

Bloco Tô Dentro

Quando: 3 de março, a partir das 17h

Onde: Pontal do Ipiranga

Bloco Na Lata

Quando: 2 de março, a partir das 17h, com Banda SwingAê

Onde: Concentração na Praça de Regência

Bloco Amigos da Natureza

Quando: 3 de março, a partir das 17h

Onde: Saída com o Fubica - Concentração na Praça de Regência

Encontro de Blocos de Regência

Quando: 4 de março, a partir das 17h

Onde: Saída com o Fubica - Concentração na Praça de Regência

Matinê com o Fubica

Quando: 5 de março, a partir das 16h

Onde: Praça de Regência

Fubica

Quando: 5 de março, a partir das 18h

Onde: Ruas da Vila de Regência

Bloco Comunitário

Quando: 1, 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h30

Onde: Ruas da Vila de Povoação

Fanfarra

Quando: 1, 2, 3 e 4 de março, a partir das 20h30

Onde: Ruas da Vila de Povoação

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Blocos Vem Quem Quer e Independentes do Aquidabã

Quando: 4 de março, a partir das 20h

Onde: Na avenida Beira-Rio (em frente a Praça de Fátima) até a entrada da rua Pedro Dias (em frente a ponte de pedestres Governador João Bley)

SÃO MATEUS

Guriri

Bloco do Pintinho + Bloco #Tonutei

Quando: 1 de março, a partir das 18h

Bloco Bola Preta

Quando: 1 de março, a partir das 20h

Bloco Bandinha da Ilha

Quando: 2 de março, a partir das 18h

Bloco Eternizando o Samba

Quando: 2 de março, a partir das 20h

Bloco Infantil

Quando: 3 e 4 de março, a partir das 16h - Bloco Infantil

Bloco Bola Preta

Quando: 3 de março, a partir das 18h

Bloco Nostravamus

Quando: 3 e 4 de março, às 20h

Bloco #Tonutei

Quando: 3 de março, a partir das 21h

Bloco CarnaRock

Quando: 4 de março, a partir das 18h

Bloco Bandinha da Ilha

Quando: 5 de março, a partir das 18h

Bloco do Pintinho e Convidados

Quando: 5 de março, a partir das 20h

CONCEIÇÃO DA BARRA

Bloco Pararai

Quando: 4 (com Bandauê) e 5 de março (com Jorginho Celles - ex-Sungas), a partir das 18h

Onde: na Praça da Folia

Abadás: R$ 80 (1º lote), à venda na Pousada do Sol (Conceição da Barra); Casarão (Conceição da Barra); Ana corretora (Conceição da barra); Bali Mar(Conceição da Barra); ou com promoters pelo tel.: (27) 9989.20022.

ANCHIETA

BLOCO DA SAÚDE

Quando: 01 de março, às 8h, com Banda de Marchinha AMA

Onde: na Praça São Pedro, na sede do município

BLOCO MACACADA KIDS

Quando: dia 01 de março, às 18h

Onde: na Praça São Pedro, na sede do município

BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO

Quando: 2 de março, a partir das 19h, e 3 de março, a partir das 13h30

Onde: na Praia Central (dia 2), e no balneário de Castelhanos (dia 3)

BLOCO AFRODITE

Quando: 2 e 5 de março, a partir das 17h30, com Banda de Marchinha AMA

Onde: no balneário de Castelhanos

BLOCO AI QUE PAGODE

Quando: 2 e 4 de março, a partir das 19h, com Banda de Marchinha Folia do Amor

Onde: na Praça São Pedro, na sede do município

BLOCO KULTO PARAGUAI

Quando: 2 e 4 de março, a partir das 20h, com Banda de Marchinha Paz e Amor

Onde: na Praia Central, na sede do município

Matinê

Quando: 2, 4 e 5 de março, a partir das 20h, com Tio Papa Léguas e Simone Kid

Onde: na Praça São Pedro, na sede do município

BLOCO DAS BICHAS

Quando: 3 de março, a partir das 15h

Onde: no Bairro Justiça II, na sede do município

BLOCO JARAGUÁ

Quando: 3 e 5 de março, a partir das 21h, com Banda de Marchinha Maestro Mauro

Onde: no Bairro Porto de Cima, na sede do município

BLOCO SACARROLHA

Quando: 1 de março, a partir das 20h, e dia 3 de março, a partir das 19h, com Banda de Marchinha Folia do Amor

Onde: no balneário de Iriri

BLOCO QUEM É QUE VAI?

Quando: 2 de março, a partir das 19h, com a Bateria Bloco do Piru

Onde: no balneário de Iriri

BLOCO SACO MURCHO

Quando: 4 de março, a partir das 19h, com Banda Anarquista

Onde: no balneário de Iriri

BLOCO DAS PIRANHAS

Quando: 5 de março, a paritr das 16h, com Bateria Bloco do Piru

Onde: no balneário de Iriri

GUARAPARI

Centro

Sábado: Das 17 às 23h, de hora em hora sai um bloco, na seguinte ordem: Vai na Fé, Guaramirim, das Misses, Sururu, Olaria 2000, Rama e Papadefus.

Domingo: Guaramirim, às 18h; das 20 às 23h, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil; e Escola Mocidade Alegre de Olaria, respectivamente.

Segunda: Vai na Fé, às 17h; Guaramirim, às 18h; das 20h à meia-noite, Beleza Negra, Olaria 2000, Sururu, Rama e Escola JK, respectivamente.

Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba.

Praia do Morro (orla)

Sábado: Marchinhas de Carnaval e bloco Concentra mas não sai, a partir de 20h

Domingo: Bateria da Escola JK e bloco Leva Eu, a partir de 20h

Segunda: Marchinhas de Carnaval, juventude de Muquiçaba, bloco Leva eu e Concentra mas não sai, a partir de 20h

Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h

PIÚMA





Central

Sexta: Leandro Berola e Bloco do Mé, na praia Central, saindo às 9h no quiosque 37

Sábado: Leandro Berola e Bloco do Mé, saindo às 20h

Domingo: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h

Segunda: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h