Blocos agitam o carnaval de Norte a Sul do ES; veja a programação

O Carnaval no Espírito Santo começou oficialmente no último fim de semana. Após o fim dos desfiles das escolas de samba, o capixaba pode continuar a usar a purpurina e cair na folia dos blocos de rua.
Desde o início do ano, a Grande Vitória é palco para os bloquinhos, pagos e de graça. Entre eles, o Bloco do Silva, que foi apresentado no início do mês no Ilha Shows e volta nos dias de folia para invadir o Centro de Vitória. Ele sai no próximo sábado (2), na Praça Costa Pereira.
Outro destaque na Capital é o Bloco Véia é a Mãe, voltado para a terceira idade, a partir das 16h, na Avenida Dante Micheline. Ele sai nesta terça-feira (26), na Av. Dante Micheline, em Camburi.
INTERIOR
O interior também terá folia. Linhares, Cachoeiro, São Mateus e até Alfredo Chaves estão com os bloquinhos prontos para invadir as ruas. Um deles é o "Mamãe Passou Foi Pimenta em Mim", que sai há nove anos no último município citado.
Eduardo Oliveira, que organiza o bloco, conta que ele sai no domingo (3), com direito a open bar para quem comprar o abadá, que sai a R$ 50. "Ano passado recebemos quase 800 foliões e, neste ano, esperamos mais de mil", relata, indicando que aumentou o espaço da festa.
De acordo com Eduardo, serão cinco atrações para animar os foliões, cuja maior parte sai da Grande Vitória e de outros Estados para aproveitar a folia do interior. "Recebemos caravanas que vêm de outros lugares e sabemos de gente da Grande Vitória que deixa de curtir algo por lá ou em outro estado para vir para o 'Mamãe Passou Pimenta'. Virou tradição", comemora.
Os ingressos para lá podem ser adquiridos no Espetinho do João, ao lado do Supermercado São José de Muquiçaba, ou reservado via evento do Facebook, mediante pagamento.
O Gazeta Online fez um guia com todos os blocos de rua que vão acontecer no período de carnaval no Espírito Santo. Se o seu bloco não saiu nesta lista, você pode enviar os dados (data e horário, local de saída, valor do abadá) para o e-mail [email protected] que ele será divulgado aqui.
VITÓRIA
Bloco Véia é a Mãe
Quando: 26 de fevereiro, às 16h
Onde: Avenida Dante Micheline Saída: SOE de Jardim da Penha
Bloco Pela Donas do Centro
Quando: 27 de fevereiro, às 16h
Onde: Rua Sete, Centro de Vitória
Bloquete - Nós, Eva e Adão
Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.
Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro
Bloco do Bairro Goiabeiras
Quando: 02 de março, às 13h
Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras
Bloco Bleque
Quando: 2 de março, às 15h.
Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.
Regionalzinho
Quando: 02 de março, às 15h
Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro
Bloco da Oficina
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro de Vitória
Bloco Afro Kizomba
Quando: 2 de março, às 13h
Onde: Em frente ao Mucane, no Centro de Vitória
Bloco do Silva
Quando: 2 de março, às 20h
Onde: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Bloco Tô Baby
Quando: 03 de março, às 16h
Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Camburi
Regional da Nair
Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.
Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro
Puta Bloco
Quando: 03 de março, às 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Vai Que Gama
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro
Filhos de Xande
Quando: 04 de março, às 15h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro
Bloco dos Chifrudos
Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h
Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bekoo das Pretas
Quando: 04 de março, às 8h
Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa
Batuqdellas
Quando: 4 de março, às 14h
Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro de Vitória
Bloco Piranha vs Machões
Quando: 5 de março, às 13h
Onde: Rua Professora Odila Simões, Jabur
Vira Bloco
Quando: 05 de março, das 13h Às 18h
Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.
Bloco Amigos da Onça
Quando: 5 de março, concentração às 15h.
Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.
Kustelão
Quando: 09 de março, às 14h
Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre
Bloco dos Trouxas
Quando: 9 de março, às 14h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bloco Reciclagem
Quando: 9 de março, às 16h
Onde: Praça Antônio Trajano dos Santos, Caratoíra
Bloco Prakabá
Quando: 10 de fevereiro
Onde: Rua Maria Saraiva, Centro de Vitória
Bloco Te Pego lá Fora
Quando: 10 de fevereiro, às 13h
Onde: Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi
Bloco da Pelada
Quando: 10 de março, às 15h
Onde: Rua do Pedestre, Nova Palestina
Bloco das Piranhas
Quando: 10 de março, das 16 às 20 horas
Onde: Gurigica - Saída: Rua José Barroso
Eu Quero Ela
Quando: 10 de março, das 11 às 20 horas
Onde: Bonfim - Saída: Rua Hermínio Blackman
Bloco Seis a Um
Quando: 16 de março, às 13h
Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência
Bloco Vem pra Muquecada
Quando: 16 de março, das 14 às 18 horas
Onde: Enseada do Suá - Saída: Rua João Batista Parra
Bloco Pindura Aí
Quando: 17 de março, às 12h
Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont
Bloco Jaburu Folia
Quando: 17 de março, às 13h
Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu
SERRA
Bloco Adrenalina
Quando: 01 de março, a partir das 19h
Onde: Jacaraípe
Mocidade Serrana
Quando: 01 de março, a partir das 18h
Onde: José de Anchieta
Banho de Mar à Fantasia
Quando: 2 de março, às 12h.
Onde: na orla de Manguinhos.
Bloco Ratazanas
Quando: o tradicional bloco sai nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, às 18h
Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.
Bloco Alegria
Quando: 3 de março, a partir das 18h
Onde: Barcelona
Bloco As Moças de Serra Dourada
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h
Onde: Serra Dourada III
Bloco Camundongo
Quando: dias 2 e 4 de março, a partir das 14h
Onde: Jacaraípe
Bloco Pega no Badalo
Quando: dias 3 e 5 de março, a partir das 16h
Onde: Feu Rosa
Bloco Leva Noiz
Quando: 3 de março, a partir das 13h
Onde: Nova Almeida
Acadêmicos de Continental
Quando: 3 de março, a partir das 19h30
Onde: Cidade Continental
Bloco Carapirinha
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 19h
Onde: Carapebus
Bloco Carretinha
Quando: 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 16h
Onde: Balneários de Carapebus
Jegue Folia e Galo da Praia
Quando: dias 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 16h
Onde: Bicanga
Carapina Fest
Quando: 9 de março, a partir das 13h
Onde: Carapina
VILA VELHA
Baile a Fantasia
Quando: 1º de março, 22h às 3h.
Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.
Bloco Folia do Saco Roxo
Quando: 3 de março, entre 15h30 e 16h
Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.
Independentes do Balneário
Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.
Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta
BLOCO da DÊ
Quando: 2 de março, a partir das 19h
Onde: Coqueiral de Itaparica
Bloco Grande Cobilândia
Quando: 03 e 05 de março, a partir das 18h
Onde: Concentração na rotatória em frente ao Irmãos Bike, em Rio Marinho
Bloco Canelinhas
Quando: 04 de março, às 10h
Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.
CARIACICA
Siri na Lata
Quando: 26 de fevereiro, às 15h.
Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.
Lambe Sal
Quando: 20 de abril (Sábado de Aleluia), a partir das 16h
Onde: Nova Brasília. Concentração na rua Vila Velha.
ALFREDO CHAVES
Mamãe Passou Pimenta em Mim
Quando: 3 de março, a partir das 14h30
Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves
DOMINGOS MARTINS
Esquenta de Carnaval com Banda Kalifa
Quando: 1 de março, a partir das 20h
Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Bloco de Santa Isabel
Quando: 1 de março, às 20h
Onde: Pracinha da Santa Isabel
Bloco de Perobas
Quando: 2, 3, e 4 de março, a partir das 20h30
Onde: Quadra de esportes de Perobas
Matinê
Quando: 2 de março, às 18h
Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Bloco de Biriricas
Quando: 2 de março, às 20h
Onde: Área de lazer do campo de futebol de Biriricas
Matinê
Quando: 3 de março, às 18h
Onde: Área de Festas, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt
Bloco da Rota do Lagarto
Quando: 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 15h
Onde: São Paulo do Aracê, no final da Rota do Lagarto
LINHARES
Bloco Tô Dentro
Quando: 3 de março, a partir das 17h
Onde: Pontal do Ipiranga
Bloco Na Lata
Quando: 2 de março, a partir das 17h, com Banda SwingAê
Onde: Concentração na Praça de Regência
Bloco Amigos da Natureza
Quando: 3 de março, a partir das 17h
Onde: Saída com o Fubica - Concentração na Praça de Regência
Encontro de Blocos de Regência
Quando: 4 de março, a partir das 17h
Onde: Saída com o Fubica - Concentração na Praça de Regência
Matinê com o Fubica
Quando: 5 de março, a partir das 16h
Onde: Praça de Regência
Fubica
Quando: 5 de março, a partir das 18h
Onde: Ruas da Vila de Regência
Bloco Comunitário
Quando: 1, 2, 3, 4 e 5 de março, a partir das 18h30
Onde: Ruas da Vila de Povoação
Fanfarra
Quando: 1, 2, 3 e 4 de março, a partir das 20h30
Onde: Ruas da Vila de Povoação
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Blocos Vem Quem Quer e Independentes do Aquidabã
Quando: 4 de março, a partir das 20h
Onde: Na avenida Beira-Rio (em frente a Praça de Fátima) até a entrada da rua Pedro Dias (em frente a ponte de pedestres Governador João Bley)
SÃO MATEUS
Guriri
Bloco do Pintinho + Bloco #Tonutei
Quando: 1 de março, a partir das 18h
Bloco Bola Preta
Quando: 1 de março, a partir das 20h
Bloco Bandinha da Ilha
Quando: 2 de março, a partir das 18h
Bloco Eternizando o Samba
Quando: 2 de março, a partir das 20h
Bloco Infantil
Quando: 3 e 4 de março, a partir das 16h - Bloco Infantil
Bloco Bola Preta
Quando: 3 de março, a partir das 18h
Bloco Nostravamus
Quando: 3 e 4 de março, às 20h
Bloco #Tonutei
Quando: 3 de março, a partir das 21h
Bloco CarnaRock
Quando: 4 de março, a partir das 18h
Bloco Bandinha da Ilha
Quando: 5 de março, a partir das 18h
Bloco do Pintinho e Convidados
Quando: 5 de março, a partir das 20h
CONCEIÇÃO DA BARRA
Bloco Pararai
Quando: 4 (com Bandauê) e 5 de março (com Jorginho Celles - ex-Sungas), a partir das 18h
Onde: na Praça da Folia
Abadás: R$ 80 (1º lote), à venda na Pousada do Sol (Conceição da Barra); Casarão (Conceição da Barra); Ana corretora (Conceição da barra); Bali Mar(Conceição da Barra); ou com promoters pelo tel.: (27) 9989.20022.
ANCHIETA
BLOCO DA SAÚDE
Quando: 01 de março, às 8h, com Banda de Marchinha AMA
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO MACACADA KIDS
Quando: dia 01 de março, às 18h
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO
Quando: 2 de março, a partir das 19h, e 3 de março, a partir das 13h30
Onde: na Praia Central (dia 2), e no balneário de Castelhanos (dia 3)
BLOCO AFRODITE
Quando: 2 e 5 de março, a partir das 17h30, com Banda de Marchinha AMA
Onde: no balneário de Castelhanos
BLOCO AI QUE PAGODE
Quando: 2 e 4 de março, a partir das 19h, com Banda de Marchinha Folia do Amor
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO KULTO PARAGUAI
Quando: 2 e 4 de março, a partir das 20h, com Banda de Marchinha Paz e Amor
Onde: na Praia Central, na sede do município
Matinê
Quando: 2, 4 e 5 de março, a partir das 20h, com Tio Papa Léguas e Simone Kid
Onde: na Praça São Pedro, na sede do município
BLOCO DAS BICHAS
Quando: 3 de março, a partir das 15h
Onde: no Bairro Justiça II, na sede do município
BLOCO JARAGUÁ
Quando: 3 e 5 de março, a partir das 21h, com Banda de Marchinha Maestro Mauro
Onde: no Bairro Porto de Cima, na sede do município
BLOCO SACARROLHA
Quando: 1 de março, a partir das 20h, e dia 3 de março, a partir das 19h, com Banda de Marchinha Folia do Amor
Onde: no balneário de Iriri
BLOCO QUEM É QUE VAI?
Quando: 2 de março, a partir das 19h, com a Bateria Bloco do Piru
Onde: no balneário de Iriri
BLOCO SACO MURCHO
Quando: 4 de março, a partir das 19h, com Banda Anarquista
Onde: no balneário de Iriri
BLOCO DAS PIRANHAS
Quando: 5 de março, a paritr das 16h, com Bateria Bloco do Piru
Onde: no balneário de Iriri
GUARAPARI
Centro
Sábado: Das 17 às 23h, de hora em hora sai um bloco, na seguinte ordem: Vai na Fé, Guaramirim, das Misses, Sururu, Olaria 2000, Rama e Papadefus.
Domingo: Guaramirim, às 18h; das 20 às 23h, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil; e Escola Mocidade Alegre de Olaria, respectivamente.
Segunda: Vai na Fé, às 17h; Guaramirim, às 18h; das 20h à meia-noite, Beleza Negra, Olaria 2000, Sururu, Rama e Escola JK, respectivamente.
Terça: Das 17h à meia-noite, Papinha, Guaramirim, das Misses, Central, Amigos da Fonte, Turma do Funil, Papadefus e Escola Juventude de Muquiçaba.
Praia do Morro (orla)
Sábado: Marchinhas de Carnaval e bloco Concentra mas não sai, a partir de 20h
Domingo: Bateria da Escola JK e bloco Leva Eu, a partir de 20h
Segunda: Marchinhas de Carnaval, juventude de Muquiçaba, bloco Leva eu e Concentra mas não sai, a partir de 20h
Terça: Bateria Olaria, bloco Leva eu e bateria JK, a partir de 22h
PIÚMA
Central
Sexta: Leandro Berola e Bloco do Mé, na praia Central, saindo às 9h no quiosque 37
Sábado: Leandro Berola e Bloco do Mé, saindo às 20h
Domingo: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h
Segunda: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h
Terça: Leandro Berola e Bloco do Mé, às 20h