Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Rivo Trio"

Bloco Bleque comemora 10 anos com crítica e irreverência

Bloco realiza duas apresentações durante o carnaval, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 17:50

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 17:50

Bloco Bleque Crédito: Divulgação/Lúcia Marins Assessoria
Com toda a certeza você já ficou assustado a ponto de passar mal com o número de farmácias que abriram na Grande Vitória desde meados do ano passado. Nos bastidores, a informação é de que algumas pessoas têm até medo de passar férias em outro país e, quando voltar, dar de cara com a vitrine de uma dessas lojas no lugar da própria casa. Mas, como estamos falando de Espírito Santo, que só tem artista, e de Brasil, tudo acaba em samba  e com esse assunto não seria diferente. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
O tradicional Bloco Bleque chega à sua 10ª edição em Vitória com uma marchinha autoral que aborda o tema. Atrás do Rivo Trio promete agitar as ruas do Centro neste domingo (11) e segunda-feira (12). Idealizado por Gustavo Macacko, de 42 anos, eles também não vão deixar de lado os sucessos que marcaram a década do grupo. Mas o pessoal gosta do que a gente cria, avalia.
E é justamente esse reinvenção anual que, para Gustavo, é o segredo de se manter um bloco por tanto tempo. "Nós nunca nos deixamos estagnar por saber que essa é a ruína de um bloquinho", brinca. Ele destaca que o "Bloco Bleque" sempre tentou unir todas as tribos possíveis bem como passear pelo maior número de ritmos que conseguisse. "Samba, hip hop, todo mundo junto pela arte e pela diversão", afirma.
Gustavo destaca que também nunca deixou o bloco se esgotar, até para que os fiéis foliões se mantivessem fãs do trabalho do grupo. Só para se ter uma ideia, eu já moro no Rio de Janeiro há sete ano, e venho a Vitória na mesma época ano após ano para fazer o bloco, exemplifica.
Ele destaca que todos os anos é lançada uma marchinha crítica que, em tom de protesto, busca abordar determinado assunto de forma a fazer com que a população reflita. "Algo que chame a atenção dos capixabas. Já fizemos sobre o pó preto, sobre o aquartelamento do ano passado, com a marchinha 'Aquartela do Brasil' e desta vez é 'Atrás do Rivo Trio", reitera. É que o grupo, assim como todos os capixabas, notou que nos últimos tempos houve um boom no número de farmácias, principalmente, em Vitória. "A gente quer trazer essa discussão", justifica.
A MARCHINHA ATRÁS DO RIVO TRIO (Gustavo Macacko/Tchong)
"Omeprazol meu amor / sem Ritalina não dá
Traz Tylenol, por favor / para meu Bloco passar
É tarja preta o iêiê / tarja vermelha meu iáiá
Tomo de tudo para ficar bom
Pague Menos pela cura o iêiê / Rivotril para loucura Iaiá
É que o doutor não liberou o meu exame
E meu Blocobleque já vai passar"
SERVIÇO
Bloco Bleque Atrás do Rivo Trio
11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a partir das 20h
12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, a partir das 15h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados