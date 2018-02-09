Bloco Bleque comemora 10 anos com crítica e irreverência

Com toda a certeza você já ficou assustado a ponto de passar mal com o número de farmácias que abriram na Grande Vitória desde meados do ano passado. Nos bastidores, a informação é de que algumas pessoas têm até medo de passar férias em outro país e, quando voltar, dar de cara com a vitrine de uma dessas lojas no lugar da própria casa. Mas, como estamos falando de Espírito Santo, que só tem artista, e de Brasil, tudo acaba em samba e com esse assunto não seria diferente.
O tradicional Bloco Bleque chega à sua 10ª edição em Vitória com uma marchinha autoral que aborda o tema. Atrás do Rivo Trio promete agitar as ruas do Centro neste domingo (11) e segunda-feira (12). Idealizado por Gustavo Macacko, de 42 anos, eles também não vão deixar de lado os sucessos que marcaram a década do grupo. Mas o pessoal gosta do que a gente cria, avalia.
E é justamente esse reinvenção anual que, para Gustavo, é o segredo de se manter um bloco por tanto tempo. "Nós nunca nos deixamos estagnar por saber que essa é a ruína de um bloquinho", brinca. Ele destaca que o "Bloco Bleque" sempre tentou unir todas as tribos possíveis bem como passear pelo maior número de ritmos que conseguisse. "Samba, hip hop, todo mundo junto pela arte e pela diversão", afirma.
Gustavo destaca que também nunca deixou o bloco se esgotar, até para que os fiéis foliões se mantivessem fãs do trabalho do grupo. Só para se ter uma ideia, eu já moro no Rio de Janeiro há sete ano, e venho a Vitória na mesma época ano após ano para fazer o bloco, exemplifica.
Ele destaca que todos os anos é lançada uma marchinha crítica que, em tom de protesto, busca abordar determinado assunto de forma a fazer com que a população reflita. "Algo que chame a atenção dos capixabas. Já fizemos sobre o pó preto, sobre o aquartelamento do ano passado, com a marchinha 'Aquartela do Brasil' e desta vez é 'Atrás do Rivo Trio", reitera. É que o grupo, assim como todos os capixabas, notou que nos últimos tempos houve um boom no número de farmácias, principalmente, em Vitória. "A gente quer trazer essa discussão", justifica.
A MARCHINHA ATRÁS DO RIVO TRIO (Gustavo Macacko/Tchong)
"Omeprazol meu amor / sem Ritalina não dá
Traz Tylenol, por favor / para meu Bloco passar
É tarja preta o iêiê / tarja vermelha meu iáiá
Tomo de tudo para ficar bom
Pague Menos pela cura o iêiê / Rivotril para loucura Iaiá
É que o doutor não liberou o meu exame
E meu Blocobleque já vai passar"
SERVIÇO
Bloco Bleque Atrás do Rivo Trio
11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a partir das 20h
12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, a partir das 15h