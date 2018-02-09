Bloco Bleque comemora 10 anos com crítica e irreverência

Bloco Bleque Crédito: Divulgação/Lúcia Marins Assessoria

como estamos falando de Espírito Santo, que só tem artista, e de Brasil, tudo acaba em samba  e com esse assunto não seria diferente. Com toda a certeza você já ficou assustado a ponto de passar mal com o número de farmácias que abriram na Grande Vitória desde meados do ano passado. Nos bastidores, a informação é de que algumas pessoas têm até medo de passar férias em outro país e, quando voltar, dar de cara com a vitrine de uma dessas lojas no lugar da própria casa. Mas,, e de Brasil, tudo acaba em samba  e com esse assunto não seria diferente.

O tradicional Bloco Bleque chega à sua 10ª edição em Vitória com uma marchinha autoral que aborda o tema. Atrás do Rivo Trio promete agitar as ruas do Centro neste domingo (11) e segunda-feira (12). Idealizado por Gustavo Macacko, de 42 anos, eles também não vão deixar de lado os sucessos que marcaram a década do grupo. Mas o pessoal gosta do que a gente cria, avalia.

E é justamente esse reinvenção anual que, para Gustavo, é o segredo de se manter um bloco por tanto tempo. "Nós nunca nos deixamos estagnar por saber que essa é a ruína de um bloquinho", brinca. Ele destaca que o "Bloco Bleque" sempre tentou unir todas as tribos possíveis bem como passear pelo maior número de ritmos que conseguisse. "Samba, hip hop, todo mundo junto pela arte e pela diversão", afirma.

Gustavo destaca que também nunca deixou o bloco se esgotar, até para que os fiéis foliões se mantivessem fãs do trabalho do grupo. Só para se ter uma ideia, eu já moro no Rio de Janeiro há sete ano, e venho a Vitória na mesma época ano após ano para fazer o bloco, exemplifica.

nos últimos tempos houve um boom no número de farmácias, principalmente, em Vitória. "A gente quer trazer essa discussão", justifica. Ele destaca que todos os anos é lançada uma marchinha crítica que, em tom de protesto, busca abordar determinado assunto de forma a fazer com que a população reflita. "Algo que chame a atenção dos capixabas. Já fizemos sobre o pó preto, sobre o aquartelamento do ano passado, com a marchinha 'Aquartela do Brasil' e desta vez é 'Atrás do Rivo Trio", reitera. É que o grupo, assim como todos os capixabas, notou que"A gente quer trazer essa discussão", justifica.

A MARCHINHA ATRÁS DO RIVO TRIO (Gustavo Macacko/Tchong)

"Omeprazol meu amor / sem Ritalina não dá

Traz Tylenol, por favor / para meu Bloco passar

É tarja preta o iêiê / tarja vermelha meu iáiá

Tomo de tudo para ficar bom

Pague Menos pela cura o iêiê / Rivotril para loucura Iaiá

É que o doutor não liberou o meu exame

E meu Blocobleque já vai passar"

SERVIÇO

Bloco Bleque Atrás do Rivo Trio

11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a partir das 20h

12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)