Black Mirror': Netflix revela cena 'secreta' de 'Bandersnatch'

Cena de 'Black Mirror: Bandersnatch' Crédito: Reprodução/Youtube

O perfil oficial da Netflix no Twitter divulgou uma cena 'secreta' que pouca gente havia visto até então em Bandersnatch, filme interativo do universo Black Mirror.

Atenção, há spoilers a seguir!

"Acha que já viu tudo que há para ver em Bandersnatch? Tente escolher pegar a foto da família - duas vezes", indicou o perfil da plataforma para o Reino Unido e a Irlanda.

Fazendo a opção indicada no referido momento do filme, o protagonista Stefan escolhe pegar o livro, mas, diferentemente da continuidade dada à trama na primeira vez em que a opção é feita, uma cena surpreendente ocorre a seguir.

O personagem de Jerome F. Davies - autor fictício do livro lido pelo personagem - aparece por trás do jovem e o esfaqueia.

Stefan cospe sangue após o ataque e, em seguida, acorda, dando continuidade à história.