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Black Mirror': Netflix revela cena 'secreta' de 'Bandersnatch'

Perfil da plataforma no Twitter deu os passos para se chegar a uma continuação do filme que pouca gente havia visto

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:47

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:47
Cena de 'Black Mirror: Bandersnatch' Crédito: Reprodução/Youtube
O perfil oficial da Netflix no Twitter divulgou uma cena 'secreta' que pouca gente havia visto até então em Bandersnatch, filme interativo do universo Black Mirror.
Atenção, há spoilers a seguir!
"Acha que já viu tudo que há para ver em Bandersnatch? Tente escolher pegar a foto da família - duas vezes", indicou o perfil da plataforma para o Reino Unido e a Irlanda.
Fazendo a opção indicada no referido momento do filme, o protagonista Stefan escolhe pegar o livro, mas, diferentemente da continuidade dada à trama na primeira vez em que a opção é feita, uma cena surpreendente ocorre a seguir.
O personagem de Jerome F. Davies - autor fictício do livro lido pelo personagem - aparece por trás do jovem e o esfaqueia.
Stefan cospe sangue após o ataque e, em seguida, acorda, dando continuidade à história.
Confira a cena 'secreta' de Bandersnatch abaixo:

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