Bixiga 70 mostra múltiplas facetas em disco recém-lançado

O nome Quebra-Cabeça foi dado ao quarto disco de trabalho do Bixiga 70, recém-lançado, quase por acaso. Quando o ilustrador e artista gráfico Mauricio Zuffo Kuhlmann (MZK), velho parceiro do grupo paulistano, entregou a arte da capa, a ideia já veio junto e de cara foi aprovada pelos nove integrantes da big band instrumental.

Mas não seria exagero dizer que o álbum soa exatamente com a junção de ótimas peças, pinçadas pelo grupo nos três últimos anos, durante a centena de shows e de experiências acumuladas ao redor do mundo. Foram apresentações em importantes festivais, dos Estados Unidos à Nova Zelândia, passando por lugares improváveis como a Índia.

Uma das principais novidades no disco é o fato de todas as faixas terem sido compostas 100% coletivamente  diferente dos dois primeiros, em que cada um trouxe composições individuais, e do terceiro, quando apenas as composições e arranjos eram coletivos. Quebra-Cabeça foi construído durante mais de um ano, em sessões de ensaios partidos do zero.

Foi super difícil, na verdade, mas conquistamos isso ao longo do tempo. Hoje é mais natural, não tem muita regra. Às vezes o ponto de partida vem do sopro, da guitarra... Mas é algo muito nítido no nosso som, temos essa característica multifacetada, até porque cada um tem sua história musical e artística, pondera Cuca Ferreira, responsável pelo saxofone barítono e pela flauta no grupo.

Ao longo do álbum, as fortes raízes brasileiras se misturam ao reggae, ao funk, ao soul e ao afrobeat. Em meio a acordes dançantes, guitarrinhas psicodélicas, afoxés e metais bem executados, sobrou espaço para o grupo empunhar um posicionamento político em Primeiramente, como é costume desde o início de sua trajetória.

O riff potente acompanhado por batidas afro-cubanas no início da canção já ganhou videoclipe (dirigido por Eliza Capai), com imagens de diferentes manifestações políticas intercaladas.

Acreditamos que nossa música faz mais sentido quando ouvida coletivamente. Apesar de não ter letra, a música tem uma mensagem forte. O clipe tem uma linguagem visual que traduz o grito dos excluídos do mundo inteiro. É interessante falar disso, porque a música instrumental é também política, e não apenas emotiva, reforça Cuca.

Agora, o grupo segue com alguns shows pelo Brasil até outubro, quando embarca para turnê na Europa. Dessa vez vamos chegar até a Turquia, que não conhecemos. Estamos empolgados!, conclui.

Quebra-Cabeça

Bixiga 70. Deck, 11 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.