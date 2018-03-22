Bill Gates vai financiar projeto de incentivo à leitura em Viana

Bill Gates vai implantar projeto de incentivo à leitura na Biblioteca de Viana Crédito: Prefeitura de Viana/Divulgação

O milionário Bill Gates, fundador da Microsoft, está de olho no incentivo à cultura no Espírito Santo. A Fundação Bill e Mellinda Gates, que faz parte de seu legado, vai incentivar a leitura em Viana, oferecendo tecnologia e capacitações.

Tudo aconteceu depois de a prefeitura do município se inscrever em um projeto e ganhar da ONG Recode e Caravan Studios, patrocinada pelo instituto de Bill Gates, a possibilidade de ter tecnologia americana de ponta à disposição de funcionários da Biblioteca de Viana e população. É que além de novas metodologias e possíveis novos equipamentos, os profissionais também vão receber curso de capacitação.

De acordo com o gerente da Secretaria de Cultura e Turismo de Viana, Altair Helmer, a prefeitura se inscreveu com o projeto Cidade das Artes, que acabou sendo selecionado pela curadoria da fundação. "Nesse projeto do Gates, especificamente, foi a primeira vez que tentamos apoio. Nos inscrevemos por meio de um site e eles aprovaram o nosso projeto", diz.

Altair detalha que toda essa mobilização é para que o movimento na biblioteca aumente. E, agora, existe uma meta a ser cumprida. "A fundação quer que a quantidade de leitores aumente 60% e vamos investir em várias vertentes para que isso aconteça - com o suporte deles", afirma. Segundo ele, a intenção geral é que o local se torne um espaço cultural até para aulas de trabalhos manuais.

Hoje, a média de empréstimos de livros por dia é de 15 títulos. Ao mês, a média é de 27. Cada usuário pode pegar até três livros de cada vez.

Uma das servidoras que vai receber o curso de capacitação promovido pela ONG Recode e Caravan Studios, com patrocínio da fundação de Bill Gates, é a bibliotecária Rita Rocha. Ela destaca a importância da iniciativa para a formação de cidadãos críticos e aumento do nível cultural no município. "A seleção legitimou o incentivo à literatura promovido na biblioteca, promovendo, assim, cultura na cidade", finaliza.

BILL GATES: CONECTA BIBLIOTECA

O programa Conecta, como é chamado esse projeto que Bill Gates irá financiar por meio da fundação, tem como objetivo incentivar a transformação social dos jovens de 14 a 29 anos por meio da biblioteca pública. É uma organização social voltada ao empoderamento digital, que busca formar jovens autônomos, conscientes e conectados, aptos a reprogramar o sistema em que estão inseridos, por meio do uso da tecnologia.

Segundo Altair, a organização atua em parceria, também, com instituições comunitárias, bibliotecas e escolas públicas para formar multiplicadores. Parte desses projetos de inclusão no mundo da leitura englobam até instituições de ensino privadas.

PROJETOS PARA INCREMENTAR A LEITURA