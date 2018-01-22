'Big Brother Brasil 18' tem novidades e participantes polêmicos

Para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil, não existe fórmula pronta, mas os participantes que se aventuram no reality precisam ter em mente que todas as suas escolhas são avaliadas pelo público. E na nova edição essas decisões tomadas terão um impacto ainda maior no jogo. Nas provas, os confinados serão submetidos a alguns dilemas, que trarão consequências individuais ou para o grupo.

É possível jogar sozinho ou fazendo alianças. Dá para ser campeão sem ganhar prova alguma. Precisa saber negociar, entender a fraqueza e a força dos oponentes. Qualquer elemento do game pode ser usado como ataque ou com diplomacia. Mentir, blefar, falar a verdade, ter sorte... São tantos fatores. E é isso que faz do reality uma das disputas mais fascinantes do mundo, afirma Tiago Leifert, que comanda o programa pela segunda vez.

Para montar o elenco desta edição, a produção passou por 13 capitais, nas cinco regiões do país. Segundo o diretor Rodrigo Dourado, os 16 escolhidos são bons jogadores.

Após quase um ano de pesquisa, encontramos um grupo que está disposto a jogar e a entrar nas nossas vidas, avalia.

Mas nem tudo será feito para deixar os confinados com os nervos à flor da pele. A nova decoração da casa, por exemplo, fará com que os brothers se sintam em um resort. Paredes ganharam cores quentes, com muita madeira e bambu.

JÁ CHAMA ATENÇÃO

Jaqueline Grohalski já está chamando a atenção antes mesmo de pisar na nova casa do Big Brother Brasil. E não é só pela beleza. A participante, de 23 anos, tinha em suas redes sociais uma foto com Marcos Harter, médico expulso do BBB 17 acusado de agredir a parceira de confinamento Emilly, que acabou campeã da edição anterior.

ENQUANTO ISSO...

Já outra sister, a mineira Mara Telles, de 53 anos, que é doutora em Ciência Política, ganhou um torcedor renomado: Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação durante o governo Dilma, declarou apoio à professora universitária. Admiro na Mara Telles a coragem. Escreve posts engraçados aqui no Facebook. Disputou e ganhou a presidência da Ciência Política regional Sudeste. É uma pesquisadora de mão cheia. E agora mete as caras no BBB! Eu a apoio, registrou Renato em seu Facebook.

MILITANTE

Gleici Damasceno, do Acre, é estudante de Psicologia e se apresentou dizendo que é militante de movimentos sociais  postou fotos com o ex-presidente Lula.